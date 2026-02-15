Прогнозируется потепление или резкое похолодание? Чего ждать Днепру от погоды в ближайшие дни

Город может приморозить до -7 или прогреть до +9 градусов

В Днепре продолжается "ранняя весна", которая, по некоторым прогнозам, может продержаться еще достаточно долго. Однако другие предупреждают о значительном похолодании уже с понедельника.

Какими резкими изменениями может удивить погода в городе, рассказали в двух синоптических ресурсах. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Как будет меняться температура в Днепре в ближайшее время

Прогноз "Meteo" свидетельствует, что в течение 10 дней в городе ожидается теплая погода, нетипичная для февраля. В понедельник, 16 февраля, ожидается дождь, а температура будет колебаться от -3 С° ночью до +8 С° днем. Уже во вторник, 17 февраля, возможно небольшое похолодание до -4 С° в ночные часы и +3 С° в дневные. Предполагается снег.

В среду, 18 февраля, прогнозируют потепление до +9 С° днем, однако с дождем. В четверг, 19 февраля, температура снова снизится до -3 С° ночью и до +2 С° днем; будет идти снег. В конце рабочей недели, 20 февраля, снова ожидается до +9 С° с облачной погодой.

Суббота и воскресенье, 21-22 февраля, принесут возможное похолодание до -4 С° ночью. Днем показатели не поднимутся выше +4 С°, без осадков.

В начале следующей недели прогнозируют ясную или малооблачную погоду с температурой около -3°…+4° в течение суток.

Будет ли держаться дальше потепления. Фото: скриншот с Мeteo

В то же время другой прогноз у "Meteofor" демонстрирует постепенное понижение температуры до "минусов" уже с начала следующей недели.

В понедельник, 16 февраля, ожидается до +8 С° днем и похолодание до -4 С° ночью. Во вторник и среду, 17 и 18 февраля, температура составит около -1 С°…0 С° днем, а ночью может опускаться до -5 С°. Синоптики прогнозируют снег с дождем.

В течение 19 и 20 февраля температура будет колебаться от -1 С° до +2 С° днем и до -5 С° ночью. Осадки также не покинут город.

В выходные, 21-22 февраля, похолодание усилится — ночью возможны морозы до -7 С°, днем около -1 С°…0 С°.

С 23 февраля ожидается сухая, но прохладная погода с температурой около 0… +1 днем и до -4 С° ночью.

Когда упадет температура в городе. Фото: скриншот из Meteofor

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда на Днепропетровщине прекратятся осадки, вызвавшие подтопление.