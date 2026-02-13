Українка показала дивний, але дієвий спосіб захистити взуття від промокання

Ноги завжди будуть сухими

Захистити взуття від промокання та бруду можна без спеціальних засобів, за допомогою того, що завжди під рукою. Це актуально вже зараз, коли під ногами "річки" від снігу, що почав активно танути з приходом потепління.

Одна з користувачок Instagram показала, як захистити взуття без спеціальних водовідштовхуючих засобів. На допомогу прийде кондиціонер для волосся. Також можна використовувати косметичний вазелін.

Кондиціонер чи вазелін треба ретельно розтерти по поверхні взуття сухою губкою. Особливу увагу треба приділити ділянці, де підошва з'єднується з верхом взуття. Добре натерти рант — смужку, яка пришита або приклеєна по периметру підошви взуття, з'єднуючи її верх із підошвою.

Після ретельного нанесення кондиціонера на взуття треба дати йому повністю висохнути. Він не лише захищає взуття від води, але й пом'якшує його.

Дівчина показала як працює її лайфхак. Вода просто стікає зі взуття, не проникаючи у нього.

