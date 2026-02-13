Квітка з "подвійним дном": чи варто купувати гвоздики на День закоханих

Аби не зіпсувати свято своїй половинці, краще порадитися з флористом

У День всіх закоханих українці традиційно штурмують квіткові крамниці, і щоразу постає питання, які саме квіти доречно дарувати, щоб не потрапити у незручну ситуацію. Цього року свято припадає на суботу, 14 лютого. Проте вибір букета залишається справою тонкою, особливо коли йдеться про таку суперечливу квітку, як гвоздика.

"Телеграф" розповість, чому гвоздику не бажано дарувати на День закоханих. А також, що робити, якщо гвоздику таки купили.

Радянський спадок проти сучасних почуттів

Для багатьох українців гвоздика досі асоціюється виключно з офіційними заходами або, що гірше, з траурними церемоніями. Цей стійкий стереотип сформувався десятиліттями: у Радянському Союзі червоні гвоздики були символом Жовтневої революції та обов'язковим атрибутом Дня Перемоги. У повоєнний час вони остаточно закріпилися як знак пам’яті та скорботи. Саме ці квіти найчастіше приносять до меморіалів або на цвинтарі, що створює важкий емоційний шлейф, абсолютно недоречний для свята кохання.

Червоні гвоздики

Більше того, флористична традиція застерігає від використання смугастих гвоздик. Вважається, що якщо людина не встигла вибачитися перед покійним за життя, ці квіти в траурному букеті мають зробити це замість неї. Саме тому букет яскраво-червоних або строкатих гвоздик може викликати у вашої другої половини подвійні, а то й тривожні враження.

Нове життя "квітки богів"

Попри складний історичний контекст, сьогодні флористи намагаються реабілітувати гвоздику, повертаючи їй статус вишуканої прикраси. Винятком із "траурного правила" є сучасні сортові гвоздики незвичних пастельних відтінків. Пильно-рожеві, персикові, лавандові або кавові квіти у складному дизайнерському букеті виглядають стильно та дорого.

Букет гвоздик

Варто пам’ятати, що в багатьох країнах світу символіка гвоздики кардинально інша — від знаку справжнього кохання та міцної родини до глибокої поваги. Її наукова назва, Dianthus, перекладається як "квітка богів", що підкреслює її природну красу та неймовірну стійкість. У вазі такий букет може стояти до трьох тижнів, нагадуючи про ваші почуття значно довше за тендітні тюльпани.

Як не прогадати з вибором

Якщо ви плануєте святкувати у цю суботу, 14 лютого, і розглядаєте гвоздики як варіант, експерти радять дотримуватися кількох правил:

Уникайте класичного червоного кольору , щоб не викликати асоціацій з офіційними святами минулого.

, щоб не викликати асоціацій з офіційними святами минулого. Обирайте монобукети у сучасній упаковці (наприклад, у крафтовому папері або стильних коробках) — це нівелює "радянський" вигляд квітки.

(наприклад, у крафтовому папері або стильних коробках) — це нівелює "радянський" вигляд квітки. Використовуйте гвоздику як частину композиції, де вона створює цікаву фактуру поряд із трояндами чи евкаліптом.

Букет гвоздик у композиції

Зрештою, головне — це не сама квітка, а контекст. Сучасна флористика дозволяє перетворити навіть найбільш стереотипну рослину на символ ніжності, якщо підійти до вибору з душею та знанням справи.

