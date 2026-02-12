Не витрачайте гроші на букети: посадіть цю квітку, і вона потішить вас вже на 8 Березня

До Міжнародного жіночого дня 8 Березня залишилося менше місяця. Щоб створити на свято особливу атмосферу, можна вже зараз посадити цю квітку.

Займає мало місця, цвіте майже місяць, ароматом, схожим на бузок, створює настрій радості, притягує до будинку добробут. Все це про гіацинт.

Вам потрібно тільки купити велику цибулину гіацинту, посадити її в добрий ґрунт і поставити на сонячне місце. Для вигонки підготовленої цибулини знадобиться всього 3-4 тижні і вуаля — до 8 Березня на ваших рідних чекатиме сюрприз. Повірте, для мами, сестри чи бабусі – квітка гіацинту стане справжнім подарунком.

Цибулини гіацинту коштують недорого — а радувати цвітінням буде довше, ніж покупний букет

Важливо: поливати гіацинт потрібно акуратно, щоб вода не потрапляла до пазух листя . Інакше цибулина може загнити.

Гіацинти швидко нарощують коріння, навіть у воді

Якщо квітконіс буде виглядати слабким, поставте йому невелику опору з дерев’яної шпажки або палички з набору для суші. Після початку цвітіння це свято можна буде продовжити, якщо тримати квітку у прохолодних умовах (близько 15 градусів).

Хитрість: якщо момент цвітіння потрібно прискорити, для гіацинту створюють температуру 22 градуси тепла. Якщо потрібно "притримати коней", горщик ставлять у прохолодне темне місце.

У теплі гіацинти дуже швидко ростуть і дають квітконос

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які 7 видів зелені можуть спокійно рости у горщиках у вас на підвіконні.