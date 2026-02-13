Ухвалу про збільшення розміру застави Богуслаєву прийняли з порушенням - адвокат

Рішення про встановлення захмарної суми застави у розмірі 665 млн 600 тисяч гривень для пенсіонера Вячеслава Богуслаєва було ухвалено неправомірно. Такої думки дотримується адвокат, партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець.

За його словами, початково судом було оголошено про заставу в розмірі 665 600 грн, однак уже через 10 хвилин секретарем судового засідання було винесено одразу дві ухвали. Друга стосувалася збільшення розміру застави до 665 600 000 гривень — як виправлення описки на підставі ч.1 ст. 379 КПК України.

Ростислав Кравець підкреслює, що, згідно з положеннями цієї ж статті, питання про внесення виправлень має вирішуватися в судовому засіданні. При цьому всі учасники процесу мають бути поінформовані про дату, час і місце засідання. Якщо особи, яким заздалегідь про це повідомлені, не з’являються на розгляд, це не перешкоджає діям суду щодо внесення виправлень.

"Звичайно, ніхто і нікого ні про це не повідомляв, — підкреслює юрист. — Більше того, дві бокові судді Сергієнко Г.Л. та Кравченко Я.В. відразу покинули не тільки залу судового засідання, а й приміщення суду на очах журналістів та адвокатів, що очікували разом з конвоєм на текст ухвали, та фізично не могли брати участь в прийняті цієї ухвали про виправлення описки".

За словами Кравця, головуюча суддя Ада Педенко фактично одноособово прийняла ухвалу щодо виправлення описки. Це є серйозним порушенням.

"Крім того, всупереч ч. 3 тієї самої ст. 379 КПК України ухвалу суду про внесення виправлень у судове рішення чи відмову у внесенні виправлень може бути оскаржено. Але в самій ухвалі суддя, що, на мою думку, підробила судове рішення, зазначила, що ця ухвала не оскаржується", — додає адвокат.

Кравець підкреслив, що наразі сторона захисту Богуслаєва збирається подавати до правоохоронних органів чергову заяву щодо відводу головуючої у цій справі судді, а також звернення щодо ймовірної підробки судової ухвали Адою Педенко.

Адвокат також зазначив, що фактично, відповідно до норм ч.1 ст. 400 КПК України, наразі сума застави для Вячеслава Богуслаєва встановлена в розмірі 665 600 грн, бо ухвала про виправлення описки не набрала законної сили і оскаржується. При цьому Нацбанк забороняє внесення і цієї суми.