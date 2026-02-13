Лиса і хвора: пропагандистка Симоньян з’явилася на людях без перуки

Телеведуча відмовилася від перуки і ходить із лисою головою

Маргарита Симоньян – відома російська пропагандистка, яка вже кілька місяців проходить лікування від раку грудей. Про свою хворобу телеведуча оголосила в ефірі на телебаченні на початку вересня і сказала, що робитиме операцію. Тепер вона залишилася без волосся.

Перший час після хіміотерапії Симоньян з’являлася в ефірі російських пропагандистських шоу та у своїх соцмережах у перуках. Але тепер вийшла в люди без волосся — з лисою головою.

Маргарита Симоньян без перуки. Фото: скріншот

Виявилося, що Маргариту урочисто нагородили у Краснодарі та вручили їй звання почесного громадянина міста та медаль "За заслуги". На сцену вона вийшла у чорному костюмі без перуки.

Що відомо про хворобу Симоньян?

Маргарита Симоньян повідомила, що у неї діагностували 1-2 стадію захворювання на рак грудей 7 вересня. Вже наступного дня — 8 вересня — їй зробили операцію з видалення грудей. Пропагандистка пов’язала виникнення у неї онкології із пережитим стресом через стан чоловіка Тиграна Кеосаяна, який дев’ять місяців лежав у комі. Він помер у ніч із 25 на 26 вересня 2025 року у віці 59 років.

У січні 2026 року Симоньян опублікувала фотографії, на яких видно, що під час лікування вона втратила волосся після хіміотерапії. На них пропагандистка була у перуці. Однак тепер, схоже, вирішила відмовитись від цього аксесуара.

