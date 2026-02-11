Не вистачило кількох спроб: чому в Полтаві так і не зʼявилось метро

Проект будівництва трамваю в Полтаві далі планування так і не зайшов

У Полтаві громадський транспорт представлений автобусами, тролейбусами та маршрутними таксі. Проте в місті планувалось запустити грандіозний проект — швидкісний трамвай або метротротрам.

Протягом ХХ століття побудувати трамвайну мережу в Полтаві намагались чотири рази. Про це розповів користувач під ніком cvit_ambrozii в соціальній мережі Threads.

Що потрібно знати:

В Полтаві планували збудувати лінію швидкісного тамваю з підземними ділянками

Будівництво трамвайної гілки двічі зупиняли війни

Керівництво міста віддало перевагу тролейбусам, а не трамвайній мережі

"У 80-х роках інженери реально планували запустити в Полтаві швидкісний трамвай (метротрам) з Левади на заводи, частину якого хотіли пустити під землю", — йдеться в повідомленні.

Зазначається що цього так і не сталось. Цей грандіозний проект лишився лише на папері.

"А замість цивілізованої підземки ми отримали лише спонтанні "станції" — регулярні провалля колекторів посеред доріг. Тож, коли бачите чергову яму в асфальті на Алмазному, не шукайте там метро", — вказано у повідомленні.

Малюнок швидкісного трамваю в Полтаві

Коли в Полтаві міг з'явитись трамвай

Проєктування лінії трамвая в Полтаві почалося близько 1913 року. За її допомогою планувалось зв'язати Київський та Південний залізничні вокзали міста, щоб розвантажити дорожну мережу. Проект зірвала Перша світова війна. Трамвайну лінію так і не побудували.

Вдруге проєкт будівництва у місті трамвая було запропоновано у 1922-1924 роках. Було навіть розпочато будівництво, але з невідомих причин воно було зупинене.

Втретє питання про будівництво трамвая у Полтаві постало у 1939 році. Але на перешкоді стала Друга світова війна.

У 1960-х роках Полтава була майже все відновлена, з'являлись потужні заводи, будувалися та планувалися нові мікрорайони. Тож знову постало питання будівництва трамвайної мережі. Проте керівництіво міста вважало використання трамвая у Полтаві не вигідним, і віддало перевагу тролейбусам, які й виїхали на вулиці у 1962 році.

Тролейбус в Полтаві

Що таке метротрам

Метротрам — рейковий міський транспорт підземно-наземного типу. Найчастіше, це окрема трамвайна система, що відповідає всім стандартам швидкісного трамваю, тобто відділена від проїзної частини, але, крім цього, має підземні ділянки. Метротрам поєднує переваги метрополітену і трамваю, при цьому позбавлений деяких їхніх недоліків. Часто підземний трамвай будували, якщо на будівництво метро не вистачало коштів.

Метротрам у Кривому Розі. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Польщі метро є лише в одному місті. Там кольорові станції та навіть підземна бібліотека.