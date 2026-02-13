Тепло скоро убежит из Львова: каких морозов ожидать городу до конца февраля

Февраль решил приморозить напоследок

Во Львове держится тепло, но оно изменится похолоданием уже в ближайшие дни. В целом в течение месяца температура будет постоянно колебаться, но выше +6 и ниже -10 не зафиксируется.

Когда ожидаются такие перепады температуры, спрогнозировали в "Погода 33". Подробнее о погоде написал "Телеграф".

С 13 по 14 февраля еще можно погреться: днем температура повысится до +2…+3 С°, прогнозируют мокрый снег и дождь. Однако такая мягкая погода продержится недолго.

Уже 15-17 февраля столбики термометров снова опустятся ниже нуля: ночью до -7 С°, днем около -3…0 С°, сохранится облачность и периодические осадки. 18-19 февраля синоптики предупреждают о новой волне потепления — до +4 днем и до -4 ночью. Возможен небольшой снег и дождь.

С 20 февраля снова ожидаются ощутимые морозы. В эти дни ночью температура будет опускаться до -10…-5 С°, днем будет держаться в пределах -3…+1 С°. После этого в конце месяца снова возможно короткое потепление до +6 С°.

К чему готовиться львовянам до 28 февраля. Фото: Погода 33

