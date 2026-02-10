Спочатку потепліє, а потім засипле снігом: коли до Львова знову прийде "зима"

Денна температура коливатиметься, можливе утворення ожеледиці

Найближчий тиждень у Львові та області готує несподівані перепади. Декілька днів буде відносно тепло, але потім чекатимуть різкі похолодання та снігопад.

Детальніший прогноз на кожен день дав ресурс "Ventusky". Відповідно до нього, упродовж 11-14 лютого буде ще більш-менш тепло, але погода почне змінюватись вже з 15 лютого.

Коли у місті випаде до 1 сантиметра снігу

Вдень середи, 11 лютого, очікується відносно тепла погода без морозів. Температура підніметься до 0…+3 градусів, а вночі можливий невеликий мороз до -5 градусів. Опадів не передбачають.

Погода у Львові 11 лютого. Фото: скріншот з Ventusky

Четвер, 12 лютого, буде ще теплішим — повітря прогріється до +3…+8 градусів. Вночі морози не очікуються, опадів також не буде.

Погода у Львові 12 лютого. Фото: скріншот з Ventusky

У п'ятницю, 13 лютого, денна температура повітря також прогріється лише до +5 градусів, хоча біля Самбіра та Новояворівську буде близько +9 градусів. Вночі невеликі морози торкнуться сходу та південного сходу області. Біля Самбіру та Дрогобича можливий крижаний дощ.

Погода у Львові 13 лютого. Фото: скріншот з Ventusky

Субота, 14 лютого, також буде теплою. У деяких районах стовпчики термометрів піднімуться до +9 градусів. Вночі температура опуститься до -2…+2 градусів. У цей день очікується ранковий туман.

Погода у Львові 14 лютого. Фото: скріншот з Ventusky

Неділя, 15 лютого, буде значно холоднішою. Денна температура коливатиметься від -1 до +1 градусу, вночі очікується до -2. Ближче до вечора у більшій частині області йтиме сніг, місцями з крижаним дощем.

Погода у Львові 15 лютого. Фото: скріншот з Ventusky

З понеділка, 16 лютого, морози посиляться. Вдень стовпчики термометрів можуть опуститись до -6 градусів, вночі — до -3. У нічні години ймовірний сніг.

Погода у Львові 16 лютого. Фото: скріншот з Ventusky

Вівторок, 17 лютого, залишиться морозним. Вдень та вночі прогнозують близько -8 градусів у всій області. Ближче до вечора знову розпочнеться невеликий сніг, який посилиться вночі. Може випасти до 1 сантиметра снігу.

Погода у Львові 17 лютого. Фото: скріншот з Ventusky

Зауважимо, що синоптичні радари можуть бути неточними. Прогноз краще перевіряти на сайті Укргідрометцентру.

