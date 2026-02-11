На Дніпро мчить різке та сильне потепління: яких температур чекати і коли

Розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну

У Дніпро незабаром увірветься відчутне потепління з "плюсами". Однак хорошу погоду можуть зіпсувати опади.

Про це повідомляється у прогнозах погоди. Так, наприклад, синоптики сайту Meteofor віщують, що вже з 13 лютого до обласного центру прийдуть "плюси". Така тепла погода протримається до 17 числа і під час цього періоду стовпчики термометрів будуть на рівні +4+7 градусів. В більшу частину часу можливі опади у вигляді дощу.

Погода в Дніпрі в лютому

Такої думки дотримуються і фахівці з сайту meteo.uа. Вони також прогнозують потепління приблизно з 13 лютого. Проте, на відміну від своїх колег, вони вважають, що мінусової температури у лютому жителям Дніпра вже й не варто чекати. З 13 лютого температура триматиметься на рівні 0+10 градусів. Часом можливий дощ та сніг.

Погода в Дніпрі в лютому

Потепління в Україні

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.

Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.

Погода в Україні в лютому

