На Дніпро мчить різке та сильне потепління: яких температур чекати і коли
Розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну
У Дніпро незабаром увірветься відчутне потепління з "плюсами". Однак хорошу погоду можуть зіпсувати опади.
Про це повідомляється у прогнозах погоди. Так, наприклад, синоптики сайту Meteofor віщують, що вже з 13 лютого до обласного центру прийдуть "плюси". Така тепла погода протримається до 17 числа і під час цього періоду стовпчики термометрів будуть на рівні +4+7 градусів. В більшу частину часу можливі опади у вигляді дощу.
Такої думки дотримуються і фахівці з сайту meteo.uа. Вони також прогнозують потепління приблизно з 13 лютого. Проте, на відміну від своїх колег, вони вважають, що мінусової температури у лютому жителям Дніпра вже й не варто чекати. З 13 лютого температура триматиметься на рівні 0+10 градусів. Часом можливий дощ та сніг.
Потепління в Україні
Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" раніше повідомив, що розвиток циклонічної діяльності та активізація атмосферних фронтів принесуть тепло в Україну тепло у другій декаді лютого починаючи із західних та південних регіонів.
Потепління супроводжуватиметься сильними опадами та нестійкою погодою. Упродовж другої декади місяця пройдуть опади у вигляді снігу з переходом у дощ та туман. Місцями можливі короткочасні ожеледиця та тумани. Вітер посилиться переважно із південного напрямку, часом до 15 – 17 м/с.
