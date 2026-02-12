П’ятниця 13-те – не катастрофа, а шанс: що треба встигнути зробити цього дня

Не варто боятися п’ятниці 13-го, на це є причини

П’ятниця 13-те — дата, яка оповита забобонами, загадковістю та домислами. Однак, як стверджують нумерологи, боятися її не варто — навіть навпаки, варто використати як шанс на позитивні зміни у житті.

"Телеграф" розповідає, чому не варто боятися п’ятниці 13-го та що треба зробити цього дня.

П’ятниця 13-те — не катастрофа

У нумерології число 13 вважається перехідним: воно йде відразу після "досконалої дюжини", де 12 — це завершення старого циклу. Так що число 13 символізує кінець одного етапу та початок нового.

Як пише Elite Daily, більшість сучасних нумерологів наголошують, що п’ятниця 13-те — це день, який посилює те, що вже є всередині людини. Якщо ви в гармонії – зміни підуть у плюс. Якщо в негативі — можуть вийти назовні старі проблеми, але водночас це теж шанс їх закрити.

У самої дати п’ятниця 13-те немає негативної енергетики, адже число 13 часто зводять до 4 (1+3=4) — це стабільність, фундамент, будівництво нового.

Що потрібно зробити у п’ятницю 13-го?

Позбутися старого. Зробіть генеральне прибирання, викиньте все непотрібне, завершіть токсичні стосунки чи погані проекти.

Почати трансформацію. Прийміть для себе важливе рішення про зміни в житті, запишіть свої наміри та цілі на новий етап, закрийте старі борги та образи.

Робити те, що по-справжньому любите. Приділіть час своїм хобі чи спілкуванню з людьми, яких любите та цінуєте.

Віддати борги. П’ятниця 13-е чудово підходить для того, щоб розлучитися зі старими боргами — поверніть позичені гроші, речі чи предмети та очистіть свій простір для нового.

