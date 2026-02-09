Чому курок у магазинах завжди продають без голови. Про ці три причини ви точно не замислювалися

Є просте пояснення, чому курку завжди кладуть на прилавок "понівеченою"

У сучасних магазинах, супермаркетах та навіть на ринках курку завжди продають тушками — без голови, лап та внутрішніх органів. Усі вже настільки до цього звикли, що навіть не виникає запитання: чому так? Однак цьому є три цілком логічні причини.

"Телеграф" розповідає, чому курок практично завжди продають без зайвих "запчастин".

Курки на прилавку без голови – чому?

Виявилося, що є три прості та логічні причини, чому тушки птиці продають випотрошеними і без голови, пише Inspection Canada. І це не лише про естетичний вигляд, а поєднання гігієни, логістики та економіки.

Гігієна

Вважається, що голова і лапи — це "найбільш брудні" частини курки. Саме там накопичуються бактерії, які можуть призвести до псування всієї тушки. Видаляючи голову та лапи ще на етапі виробництва, знижується ризик зараження та псування м’яса птиці. Також голова, лапи та потрохи псуються значно швидше, ніж грудка або стегна, тому їх видаляють для більш тривалого зберігання м'яса.

Півень і курка. Фото: https://village-life.biz/

Логістика

Тут логічне питання — навіщо виробнику платити за перевезення та доставку того, що більшість споживачів все одно викине у смітник? Крім того, логічно, що в одну коробку поміститься більше тушок, якщо вони без зайвих "запчастин". Також лапи і голова додають відчутний відсоток ваги, а транспортування "корисної" ваги коштує дешевше.

Економіка та попит

Погодьтеся, що ви швидше купите готову до приготування курку, ніж ту, з якою доведеться заморочитися, видаляючи голову і лапи. До того ж, багатьом людям з естетичних міркувань неприємно бачити "обличчя" їжі перед тим, як відправити її в духовку. Тож економіка проста — швидше куплять готову до запікання курку, а не птицю з головою та лапами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому хек у магазинах завжди без голови. Подивіться на ці фото і ви все зрозумієте.