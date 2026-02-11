У Харкові прогнозують кілька днів безперервних опадів: коли різко зміниться погода

У місті, ймовірно, буде ожеледиця через дощі та невеликі морози

У Харкові найближчими тижнями прогнозують нестійку та вологу погоду із тривалими опадами. Синоптики повідомляють, що після кількох відносно сухих днів, у місто прийде потепління разом із дощами. Трохи пізніше "мінуси" повернуться, але опади не завершаться.

Вночі 11 лютого у Харкові було найхолодніше за цей період. Протягом наступних днів, до 22 лютого, не прогнозується сильних морозів, за даними "Мeteofor".

Прогноз погоди для Харкова

На початку періоду погода залишатиметься переважно хмарною, але без опадів. Температура коливатиметься від приблизно -3 градусів вдень 11 лютого до поступового потепління до +2 градусів 12 лютого. Вночі при цьому утримуватимуться морози до -17…-8 °C.

Вже з 13 лютого погодна ситуація почне суттєво змінюватися. У місто прийдуть тривалі опади у вигляді дощу, який періодично переходитиме у мокрий сніг. Денна температура триматиметься на рівні +2…+4°C, що сприятиме таненню снігу та утворенню сльоти. Опади можуть бути неінтенсивними.

Погода у Харкові до 22 лютого. Фото: Мeteofor

Наступний тиждень, орієнтовно з 16 по 22 лютого, стане найбільш вологим. Опади прогнозуються практично щодня. 16 лютого очікується дощ при температурі близько +5 °C, після чого температура поступово знизиться до -4…-2 °C. Через це дощі почнуть переходити у сніг. Вночі температура триматиметься близько -6…-3 °C, що сприятиме підмерзанню води на дорогах та тротуарах.

