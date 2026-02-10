Був одним із перших в шоу-бізнесі, хто зробив камінг-аут: куди зник Кость Гнатенко і як він зараз виглядає

Пік його популярності припав на кінець 90-х

Кость Гнатенко — поет, шоумен, телеведучий та композитор. Він був одним із перших в українському шоу-бізнесі, хто зробив камінг-аут та зізнався у своїй гомосексуальності. Кость став широко відомий у 90-х, він був ведучим ток-шоу "Бар "Чорний кіт" на телеканалі "Інтер".

"Телеграф" розповідає, куди пропав Кость Гнатенко, де він зараз, як виглядає та чим займається.

Кость Гнатенко — що про нього відомо?

Костянтин Гнатенко народився 8 травня 1961 року у Вінницькій області, зараз йому 64 роки. Він з дитинства виявляв талант до віршів та творчості, проте закінчив медучилище та планував працювати в медицині.

Кость Гнатенко. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

Незабаром він поринув у культурно-мистецьке життя. Закінчив Вінницьке училище культури, а після закінчення театральної студії у 1983 році вступив до Київського державного університету ім. Шевченка на філологію.

Гнатенко став широко відомим у середині 90-х як ведучий провокаційного ток-шоу "Бар "Чорний кіт" на "Інтері". Також він працював у програмах на телеканалах УТ-1 та ТЕТ.

Кость Гнатенко. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

Крім кар’єри телеведучого та шоумена Кость розвивався і як письменник, композитор та поет. Він написав багато хітів для українських артистів естради. У 1990-х випустив власний альбом "Стильний чувачок".

Кость Гнатенко є членом Національної спілки письменників України. Він пише як дорослі вірші, так і казки для дітей.

Де зараз Кость Гнатенко?

За даними із соцмереж, поет живе у Києві і часто виходить на зв’язок із шанувальниками, записуючи відео. У цих роликах Гнатенко читає свої вірші та ділиться історіями зі свого життя. Він виглядає позитивним та життєрадісним.

Кость Гнатенко з Іриною Білик. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

Гнатенко називає себе "пенсіонером", але продовжує активно працювати. Основний дохід йому приносить клубна діяльність — він організовує заходи та виступає як арт-директор у київських клубах.

Також шоумен займається організацією творчих вечорів та благодійних заходів. Він продовжує писати музику та вірші і планує постановку моновистави на основі своїх віршів.

Кость Гнатенко та Андрій Кравчук. Фото: https://www.facebook.com/kosta.gnatenko/

