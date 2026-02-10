Був одним із перших в шоу-бізнесі, хто зробив камінг-аут: куди зник Кость Гнатенко і як він зараз виглядає
Пік його популярності припав на кінець 90-х
Кость Гнатенко — поет, шоумен, телеведучий та композитор. Він був одним із перших в українському шоу-бізнесі, хто зробив камінг-аут та зізнався у своїй гомосексуальності. Кость став широко відомий у 90-х, він був ведучим ток-шоу "Бар "Чорний кіт" на телеканалі "Інтер".
"Телеграф" розповідає, куди пропав Кость Гнатенко, де він зараз, як виглядає та чим займається.
Кость Гнатенко — що про нього відомо?
Костянтин Гнатенко народився 8 травня 1961 року у Вінницькій області, зараз йому 64 роки. Він з дитинства виявляв талант до віршів та творчості, проте закінчив медучилище та планував працювати в медицині.
Незабаром він поринув у культурно-мистецьке життя. Закінчив Вінницьке училище культури, а після закінчення театральної студії у 1983 році вступив до Київського державного університету ім. Шевченка на філологію.
Гнатенко став широко відомим у середині 90-х як ведучий провокаційного ток-шоу "Бар "Чорний кіт" на "Інтері". Також він працював у програмах на телеканалах УТ-1 та ТЕТ.
Крім кар’єри телеведучого та шоумена Кость розвивався і як письменник, композитор та поет. Він написав багато хітів для українських артистів естради. У 1990-х випустив власний альбом "Стильний чувачок".
Кость Гнатенко є членом Національної спілки письменників України. Він пише як дорослі вірші, так і казки для дітей.
Де зараз Кость Гнатенко?
За даними із соцмереж, поет живе у Києві і часто виходить на зв’язок із шанувальниками, записуючи відео. У цих роликах Гнатенко читає свої вірші та ділиться історіями зі свого життя. Він виглядає позитивним та життєрадісним.
Гнатенко називає себе "пенсіонером", але продовжує активно працювати. Основний дохід йому приносить клубна діяльність — він організовує заходи та виступає як арт-директор у київських клубах.
Також шоумен займається організацією творчих вечорів та благодійних заходів. Він продовжує писати музику та вірші і планує постановку моновистави на основі своїх віршів.
