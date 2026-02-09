Выдержала проверку временем? Почему советской стиральной машиной "Малютка" до сих пор пользуются дома

Они были почти у каждой советской семьи

Старые советские бытовые вещи, как чугунные сковородки или стиральные машинки "Малютка", до сих пор пользуются популярностью. Несмотря на свой возраст, у них есть особенности, которые делают их незаменимыми в быту.

"Телеграф" объяснил, почему маленькая стиральная машинка до сих пор остается популярной, особенно на дачах и в небольших квартирах. Мы собрали основные преимущества этого прибора.

Стиральная машинка "Малютка". Фото: OLX

Стиральные машинки "Малютка" отличаются компактностью, легкостью и автономностью. Для стирки не требуется подключение к водопроводу – воду можно просто заливать вручную. Это делает их удобными для дач, деревень и маленьких квартир.

Приборы экономят воду, порошок и электроэнергию. Они работают быстро, просты в использовании и надежны. Минимальное количество функций позволяет легко ремонтировать машинку самостоятельно.

Кроме того, "Малютка" может стирать всего за 15 минут, что значительно быстрее ручной стирки.

