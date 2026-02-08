Радянські чавунні сковорідки досі в моді: чому їх обирають навіть сьогодні
Не дивлячись на їх переваги, вони дуже важкі
Чавунні сковорідки, виготовлені ще в радянські часи, не втрачають популярності на сучасних кухнях. Вони виглядають просто, але мають властивості, які роблять їх особливими навіть у порівнянні з сучасними моделями.
Їх цінують не лише за довговічність, натуральний антипригарний ефект та здатність рівномірно розподіляти тепло. Про основні переваги чавунного посуду написав "Телеграф"
Серед них:
- Довговічність і якість матеріалів. Чавунна сковорідка практично не зношується, витримує високі температури та використання металевих лопаток;
- Натуральний антипригарний ефект. Пориста структура чавуну забивається жиром під час використання, створюючи природне покриття, яке з роками стає лише кращим:
- Рівномірний прогрів. Товсті стінки утримують тепло і забезпечують рівномірне прожарювання, додаючи стравам особливого смаку;
- Безпека. Відсутність синтетичних покриттів, як от тефлон, робить сковороди екологічно більш безпечними;
- Універсальність. Посуд підходить для плит, духовок та відкритого вогню.
