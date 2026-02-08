Радянські чавунні сковорідки досі в моді: чому їх обирають навіть сьогодні

Не дивлячись на їх переваги, вони дуже важкі

Чавунні сковорідки, виготовлені ще в радянські часи, не втрачають популярності на сучасних кухнях. Вони виглядають просто, але мають властивості, які роблять їх особливими навіть у порівнянні з сучасними моделями.

Їх цінують не лише за довговічність, натуральний антипригарний ефект та здатність рівномірно розподіляти тепло. Про основні переваги чавунного посуду написав "Телеграф"

Серед них:

Довговічність і якість матеріалів. Чавунна сковорідка практично не зношується, витримує високі температури та використання металевих лопаток;

Чавунна сковорідка практично не зношується, витримує високі температури та використання металевих лопаток; Натуральний антипригарний ефект. Пориста структура чавуну забивається жиром під час використання, створюючи природне покриття, яке з роками стає лише кращим:

Пориста структура чавуну забивається жиром під час використання, створюючи природне покриття, яке з роками стає лише кращим: Рівномірний прогрів. Товсті стінки утримують тепло і забезпечують рівномірне прожарювання, додаючи стравам особливого смаку;

Товсті стінки утримують тепло і забезпечують рівномірне прожарювання, додаючи стравам особливого смаку; Безпека. Відсутність синтетичних покриттів, як от тефлон, робить сковороди екологічно більш безпечними;

Відсутність синтетичних покриттів, як от тефлон, робить сковороди екологічно більш безпечними; Універсальність. Посуд підходить для плит, духовок та відкритого вогню.

Така сковорідка була майже у всіх. Фото: violity

