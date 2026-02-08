Від заводу до сучасного міста: скільки разів і чому Луганськ змінював назви

Колись він носив ім'я радянського воєначальника та політика

Луганськ кілька разів змінював свою назву протягом історії. Місто носило і старі, і радянські імена, а остаточно теперішню назву повернули лише у 1990 році.

"Телеграф" написав, коли і чому відбувалися ці зміни. Дані взяли з відкритих джерел.

Від Луганського Заводу до Ворошиловграда: історія назв міста

Історію Луганська пов’язують із кінцем XVIII століття. У 1795 році ухвалили рішення збудувати чавуноливарний завод для потреб Чорноморського флоту. Через два роки поруч із підприємством з’явилося поселення Луганський Завод. Назву воно отримало від річки Лугань. За однією версією, вона походить від слова "луг", за іншою — має тюркське коріння.

У 1882 році кілька населених пунктів об’єднали в одне місто. До нього увійшли Луганський Завод, Кам’яний Брід та Вергунка. Нове місто назвали Луганське. У 1933 році після змін у правописі назву скоротили до Луганськ.

Історичний центр Луганська (мапа 1879 року). Фото: Wikipedia

За радянських часів місто кілька разів змінювало назву. У 1935 році його перейменували на Ворошиловград. Назву дали на честь радянського воєначальника і політичного діяча Климента Ворошилова, який був соратником Йосипа Сталіна.

У 1958 році місту повернули назву Луганськ. Це сталося під час періоду "відлиги", коли радянська влада заборонила називати населені пункти іменами живих людей.

Луганськ вночі. Фото: Український тиждень

Після смерті Ворошилова у 1970 році місту знову повернули назву Ворошиловград. Остаточно назву Луганськ відновили у 1990 році.

