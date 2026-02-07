Йому понад сто років, але там досі є мешканці: де у Львові знаходиться найстаріший будинок (фото)

За будинок хотіли понад 15 млн

У Львові чимало старих будинків, та частина з них вже не жила. Найстаріший будинок у Львові, в якому живуть люди, знаходиться на площі Звенигородській, 8, ліворуч від храму Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ.

Забудова на цій вулиці почалась в кінці ХІХ століття. Як розповідав екскурсовод Петро Радковець, в цьому будинку мешкав органіст монастиря бенедиктинок, що також розташовувався неподалік. Будинок є пам'яткою архітектури місцевого значення.

Найстаріший будинок Львова до реконструкції

Будинок після реконструкції фасаду/ Джерело: tvoemisto.tv

За даними з сайту продажу нерухомості, в будинку вісім кімнат та він зроблений з цегли. Його загальна площа 190 кв.м. За нього просили 355 300$ (понад 15 млн грн за поточним курсом), проте наразі оголошення не активне.

Будинок видніється ліворуч від костелу Марії Сніжної, нині - храму Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ / Джерело: tvoemisto.tv

Сам храм, який у минулому називався костелом Марії Сніжної, а зараз храм Матері Божої Неустанної Помочі УГКЦ є одним із найстаріших у Львові й бере свій початок у період пізнього середньовіччя. Перша письмова згадка датована 1352 роком.

Раніше "Телеграф" розповідав, що найстаріша будівля у Львові може бути старшою за офіційну першу згадку самого міста. Цей храм досі стоїть і туди можна зайти.