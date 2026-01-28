Чому у Польщі краще не варто називати ім’я Таня: причина курйозна

У побутових ситуаціях можуть виникати курйозні ситуації

Жінки з популярним в Україні ім’ям Тетяна можуть потрапити у курйозну ситуацію в Польщі. Все через відмінності у звучанні та значенні слів.

Про це пише видання 24Канал. Виявляється, справа у фонетичній схожості українського скороченого імені "Таня" до польського слова tania. А це слово перекладається як "дешева".

Через таку деталь у побутових ситуаціях можуть виникати курйозні ситуації. Наприклад, деякі українки розповідають, як представляючись ім’ям Tania, ловили здивовані погляди місцевих жителів, поки ті не усвідомлювали, що йдеться про ім’я.

Чому так відбувається?

Проблема виникає виключно через збіг звучання, адже слово tania в польській мові – поширене прикметник, що активно використовується в:

рекламі,

цінниках,

розмовній мові.

Тому мозок автоматично сприймає його як "дешево", а не як ім’я людини.

Як краще звертатися до Тань у Польщі:

використовувати повну форму імені – Tetiana або польський варіант Tatiana,

або відразу уточнювати, що Tania це ім’я, а не прикметник.

