Россияне никогда не угадают. Какое украинское слово невозможно перевести на другой язык

В украинском языке есть уникальные и подлинные слова, которые невозможно перевести на другой язык. К примеру, "легіт".

По данным большого толкового словаря (БТС) современного украинского языка, "легіт" — это легкий, приятный ветерок, шум, который напомнят легкие порывы ветра. Чаще это слово используется в поэтическом и художественном стиле для описания движения воздуха.

"Легіт" не диалектизм, а аутентичное украинское слово. Оно не переводится на другие языки, даже русский. Единственные варианты для перевода, это использование простых синонимов – легкий ветер и т.д. Однако дословного перевода "леготу" не существует.

Часто это слово встречается в литературных произведениях, ведь считается очень поэтическим и благозвучным. К примеру:

Вона спускається в долину, де тінь і легіт і трава (В. Стус).

Сонце грає промінням, весняний легіт жене по небесній блакиті як пух легенькі білі хмаринки (Коцюб., І, 1955, 111);

Але ось щось затремтіло, В небі щось зашелестіло, Ніби легіт, мов вітрець. (Перв., Райдуга.., 1960, 162);

До неї леготом полину (Сос., Вибр., 1941, 219)

