Пасажири у пастці холоду: які поїзди першими зупиняться під час блекауту

Морози та масові відключення світла наробили біди

Через відсутність напруги в контактній мережі один зі швидкісних поїздів "Інтерсіті" зупинився прямо під час руху. Причиною стали масовані обстріли, які призвели до відключень електроенергії.

Найбільше від цього страждають електропоїзди, пояснив "Телеграфу" співзасновник громадської організації "Пасажири Києва" В'ячеслав Скриль. Звичайні пасажирські вагони обладнані котлами, що можуть працювати як від електрики, так і від твердого палива, але в електропоїздах такого немає.

Електропоїзд. Фото: Wikipedia

Якщо у звичайному пасажирському поїзді немає електрики, вагони можна обігрівати за допомогою запасу палива. У електричок такої можливості немає — без електроенергії вони просто не працюють, і опалення теж відключається.

У холодну погоду перебування у знеструмленому вагоні стає особливо важким, а автономні джерела живлення ситуацію не рятують. Пасажири електропоїздів у таких умовах залишаються повністю беззахисними перед холодом.

