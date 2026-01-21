Мороз спаде і Київ знову засипле снігом? Як зміниться погода до кінця тижня

У столиці розпочнеться поступове потепління

Після лютих морозів Україну накриє хвилею потепління. У Києві наприкінці тижня очікується вже плюсова температура, а деякі дні видадуться снігжними та дощовими.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, у четвер, 22 січня, у столиці України буде без істотних опадів. Вночі температура повітря становитиме -10...-12 градусів, а вдень буде -6...-4 градуси.

Погода у Києві 22 січня

У п’ятницю, 23 січня, нічні морози опустяться до -7...-9 градусів і така температура збережеться і вдень. Опадів не прогнозують.

Погода у Києві 23 січня

У суботу, 24 січня, стовпчики термометра в Києві залишаться в діапазоні -9...-7 градусів, а вночі покажуть -9...-11 градусів. Погода буде хмарною.

Погода у Києві 24 січня

А в неділю, 25 січня, морози спадуть і киян порадує плюсова температура. Вночі прогнозують -3...-5 градусів, вдень повітря прогріється до 0...+2 градуси. Однак очікується невеликий мокрий сніг.

Погода у Києві 25 січня

За даними Ventusky 22 січня у Києві очікуються лише незначні опади, тоді як пік снігопаду припаде на неділю, 25 січня. Надвечір, орієнтовно до 20:00, сніговий покрив у столиці може зрости до 19 сантиметрів.

Погода в Києві на 25 січня

На сайті Weather прогноз дещо відрізняється. За даними, до кінця тижня температура в Києві становитиме -7...-5 градусів, у неділю, 25 січня, очікується -4 градуси. Протягом дня очікується сніг із перервами, а у понеділок-вівторок, 26-27 січня, пройде невеликий крижаний дощ.

Погода у Києві з 22 по 25 січня

"Телеграф" писав раніше, що у Дніпрі очікується різка зміна погоди. За кілька днів там буде -12 до +8 градусів.