Безкоштовне опалення? Чи можуть українці забирати з лісу повалені дерева

В управлінні лісового та мисливського господарства дали чітку відповідь

Для багатьох українських родин дрова залишаються головним джерелом тепла взимку. Їх можна як замовити, так і заготовити безоплатно, однак не все можна збирати в лісі, навіть якщо дерево впало само.

Щоб уникнути проблем із законом у 2026 році, важливо знати, що можна збирати без дозволу, а для чого потрібні документи. Що саме можна виносити з лісу, написали в Північному міжрегіональному управлінні лісового та мисливського господарства.

Що можна збирати в лісі без дозволу

Без жодних квитків та дозволів можна збирати лише "лісову підстилку", яка випала сама і не потребує сокири чи пилки. Це дрібний хмиз і гілки, що впали природним шляхом, опала хвоя, сухе листя, шишки, а також кора, що сама відшарувалася від стовбурів.

Дрова. Фото: OLX

А ось використання повалених дерев або сухостоїв без офіційного дозволу заборонене. Вітровали та мертві дерева належать державі, і розпилювати їх бензопилою чи сокирою без лісорубного квитка заборонено. Лісгоспи самі заготовляють ці ресурси або продають їх через офіційні дозволи, а порушення правил тягне за собою штрафи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим вигідніше топити буржуйку.