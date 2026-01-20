Бесплатное отопление? Могут ли украинцы забирать из леса поваленные деревья

В управлении лесного и охотничьего хозяйства дали четкий ответ

Для многих украинских семей дрова остаются главным источником тепла зимой. Их можно как заказать, так и заготовить бесплатно, однако не все можно собирать в лесу, даже если дерево упало само.

Чтобы избежать проблем с законом в 2026 году, важно знать, что можно собирать без разрешения, а для чего нужны документы. Что же можно выносить из леса, написали в Северном межрегиональном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Что можно собирать в лесу без разрешения

Без билетов и разрешений можно собирать только "лесную подстилку", которая выпала сама и не нуждается в топоре или пиле. Это мелкий хворост и ветки, упавшие естественным путем, опавшая хвоя, сухие листья, шишки, а также сама отслоившаяся от стволов кора.

Дрова. Фото: OLX

А вот использование поваленных деревьев или сухостоев без официального разрешения запрещено. Ветряные и мертвые деревья принадлежат государству, и распиливать их бензопилой или топором без лесорубного билета запрещено. Лесхозы сами заготавливают эти ресурсы или продают их через официальные разрешения, а нарушение правил влечет за собой штрафы.

