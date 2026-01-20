Українці у захваті від копійчаного засобу, який гріє навіть у люті морози (фото)

За допомогою корисного засобу можна зігрітися вдома, на вулиці або навіть у польових умовах

В часи сильних холодів та проблем з опаленням через обстріли українці діляться своїми способами зігрітися. Одним із таких є покупка грілки, яка дає тепло до 12 годин.

Про це розповіли українці у соціальних мережах.

Мова про одноразові хімічні грілки. За словами покупців, цей засіб за пару десятків гривень дійсно може суттєво допомогти під час холодів.

"Гріють 8-10 годин без батарейок. Температура 45-60 градусів. Вдома , на вулиці або польових умовах — це ідеальна альтернатива іншим грілкам", — розповідає автор поста.

Пост автора про хімічну грілку

У коментарях українці також були у захваті від цього продукту.

Відгуки користувачів

Де купити таку грілку

Купити хімічну грілку, про яку говорять у мережі, можна у багатьох українських магазинах, наприклад, в Аврорі, Епіцентрі, Сільпо та інших.

Скільки коштує та як працює

В асортименті у виробника є різні види таких грілок — для рук, ніг і тіла. Коштують такі від 15 до 40 гривень за штуку. Є можливість купівлі паками.

Хімічна грілка працює на основі контрольованої екзотермічної реакції — окислення заліза киснем повітря, яке запускається при розтині герметичної упаковки та змішуванні компонентів, виділяючи тепло до 8-12 годин. Після активації суміш (залізний порошок, вугілля, сіль, вермикуліт, вода) реагує з киснем, окислюючись і виділяючи тепло, а компоненти регулюють швидкість і тривалість нагріву, роблячи грілки автономними та одноразовими.

Тобто для роботи такої грілки не потрібні жодні інші компоненти на кшталт води або батарейок — все, що потрібно, це повітря та суміш в упаковці.

