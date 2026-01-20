Українці у захваті від копійчаного засобу, який гріє навіть у люті морози (фото)
За допомогою корисного засобу можна зігрітися вдома, на вулиці або навіть у польових умовах
В часи сильних холодів та проблем з опаленням через обстріли українці діляться своїми способами зігрітися. Одним із таких є покупка грілки, яка дає тепло до 12 годин.
Про це розповіли українці у соціальних мережах.
Мова про одноразові хімічні грілки. За словами покупців, цей засіб за пару десятків гривень дійсно може суттєво допомогти під час холодів.
"Гріють 8-10 годин без батарейок. Температура 45-60 градусів. Вдома , на вулиці або польових умовах — це ідеальна альтернатива іншим грілкам", — розповідає автор поста.
У коментарях українці також були у захваті від цього продукту.
Де купити таку грілку
Купити хімічну грілку, про яку говорять у мережі, можна у багатьох українських магазинах, наприклад, в Аврорі, Епіцентрі, Сільпо та інших.
Скільки коштує та як працює
В асортименті у виробника є різні види таких грілок — для рук, ніг і тіла. Коштують такі від 15 до 40 гривень за штуку. Є можливість купівлі паками.
Хімічна грілка працює на основі контрольованої екзотермічної реакції — окислення заліза киснем повітря, яке запускається при розтині герметичної упаковки та змішуванні компонентів, виділяючи тепло до 8-12 годин. Після активації суміш (залізний порошок, вугілля, сіль, вермикуліт, вода) реагує з киснем, окислюючись і виділяючи тепло, а компоненти регулюють швидкість і тривалість нагріву, роблячи грілки автономними та одноразовими.
Тобто для роботи такої грілки не потрібні жодні інші компоненти на кшталт води або батарейок — все, що потрібно, це повітря та суміш в упаковці.
