Украинцы в восторге от копеечного средства, которое греет даже в лютые морозы (фото)

С помощью полезного средства можно согрется дома, на улице или даже в полевых условиях

Во времена сильных холодов и проблем с отоплением из-за обстрелов украинцы делятся своими способами согреться. Одним из таких является покупка грелки, которая дает тепло до 12 часов.

Об этом рассказали украинцы в социальных сетях.

Речь об одноразовых химических грелках. По словам покупателей, данное средство за пару десятков гривен действительно может существенно помочь во времена холодов.

"Греют 8-10 часов без батареек. Температура 45-60 градусов. Дома, на улице или полевых условиях – это идеальная альтернатива другим грелкам", — рассказывает автор поста.

В комментариях украинцы также писали восторженные отзывы по поводу данного продукта.

Где купить такую грелку

Купить химическую грелку, о которой говорят в сети, можно во многих украинских магазинах, например, в Авроре, Эпицентре, Сильпо и других.

Сколько стоит и как работает

В ассортименте у производителя есть различные виды таких грелок — для рук, ног и тела. Стоят такие от 15 до 40 гривен за штуку. Есть возможность покупки паками.

Химическая грелка работает на основе контролируемой экзотермической реакции — окисления железа кислородом воздуха, которое запускается при вскрытии герметичной упаковки и смешивании компонентов, выделяя тепло до 8-12 часов. После активации, смесь (железный порошок, уголь, соль, вермикулит, вода) реагирует с кислородом, окисляясь и выделяя тепло, а компоненты регулируют скорость и продолжительность нагрева, делая грелки автономными и одноразовыми.

То есть для работы такой грелки не нужны никакие другие компоненты по типу воды или батареек — все, что нужно, это воздух и смесь в упаковке.

