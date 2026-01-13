Деякі українці можуть отримати безстроковий паспорт: кому не потрібно його міняти

Усе залежить від віку

В Україні з 2024 року ID-картки видають на різні строки залежно від віку. Для громадян від 65 років паспорт може бути безстроковим, тоді як закордонний паспорт усе ще дійсний 10 років.

Про це написали в Міграційній службі Дніпропетровської області на Facebook. Відповідне рішення є в Законі України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання окремих адміністративних послуг громадянам України, у тому числі за кордоном".

Терміни дії ID-картки встановлені ось так:

особам до 18 років – 4 роки;

особам від 18 до 65 років – 10 років;

особам від 65 років і старше – безстроково.

ID-картка. Фото: Трибун

Таким чином, громадяни, яким більше 65 років, більше не мають міняти внутрішній паспорт кожні 10 років. У міжнародних документах у графі "чинний до" для таких ID-карток вказується дата, що настає через 50 років після видачі.

Важливо, що безстроковий паспорт стосується тільки внутрішніх ID-карток. Для закордонних паспортів термін дії залишається стандартним – 10 років.

