Студентів залишать без відстрочки? В Україні можуть змінити правила мобілізації

З 2022 кількість студентів 25+ зросла до сотні тисяч

В Україні можуть позбавити права на відстрочку від мобілізації чоловіків віком від 25 років. Йдеться про тих, хто вступає у заклади вищої, передвищої та фахової освіти.

Що треба знати:

У Верховній Раді до другого читання готується законопроєкт, який може внести зміни у право на відстрочку

Нові правила стосуватимуться чоловіків віком від 25 років

У 2025 налічувалось понад 250 тисяч освітян 25+

Про це в телеефірі сказав народний депутат, голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За його словами, на законодавчому рівні Рада не може обмежувати право на освіту, а от на відстрочку може.

"Зараз у Верховній Раді, в Комітеті безпеки, оборони та розвідки, є один з законопроєктів, який, звісно, не може обмежувати право на освіту, але може обмежувати право на відстрочку. І один з цих законопроєктів якраз готовий до другого читання і говорить про те, що чоловіки віком 25 +, які будуть вступати в заклади вищої освіти, фахової передвищої або професійної освіти, не будуть мати право на відстрочку", — каже нардеп.

За його словами, це досить радикальне рішення, але воно потрібне в контексті безпеки країни. Адже до 2022 року в середньому в системі вищої, фахової передвищої освіти навчалося близько 30 тис. чоловіків віком 25+. А станом на 1 вересня 2025 їх кількість перетнула 250 тис.

Бабак пояснює, що держава не може обмежити право на освіту, але може перевіряти, чи дійсно люди, що вступили, навчаються. За останні роки Державна служба якості освіти вже провела велику кількість перевірок. В їх результаті було відраховано майже 50 тисяч людей. Насправді вони не навчалися, а лише формально ховалися в закладах освіти.

Нардеп наголосив, що під час цих заходів також перевірялося керівництво закладів освіти.

"Наскільки мені відомо, зараз є вісім кримінальних справ по масовому набору таких людей в закладі освіти. В результаті перевірки було вже направлено багато документів і до Служби безпеки, і до Національної поліції, і до Міністерства освіти і науки, яке повинно приймати іноді кадрові рішення по тих чи інших закладах освіти", — сказав Бабак.

