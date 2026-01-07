Чи заберуть машину за неявку в ТЦК? Юрист про головний страх автовласників

Чи ризикують водії залишитися без авто через ухилення від мобілізації

Багато хто переживає через можливу конфіскацію авто за ухилення від мобілізації. Насправді автомобілі не забирають, але є нюанси, про які варто знати.

Про це "Телеграфу" розповів юрист та адвокат Роман Сімутін. Він зауважив, що такі обмеження мають право накласти лише суд.

Чи можуть забрати авто за ухилення від мобілізації: що реально дозволяє закон

Перевірка документів у водія. Фото: Новини.LIVE

За його словами, автомобілі не конфіскуються через ухилення від мобілізації. Можуть лише обмежити можливість керування транспортним засобом, але не позбавити водія прав. Це саме обмеження, а не повне вилучення.

Таке обмеження накладають суди, проте подібних рішень дуже мало. Процес складний, і на практиці обмежити право керувати авто майже неможливо.

Конфіскація автомобіля стосується зовсім інших випадків. Вона можливе лише при злочинах із матеріальною складовою, за якими закон передбачає конфіскацію майна. Ухилення від мобілізації до таких випадків не відноситься.

Навіть якщо накладають штраф у розмірі 100 тисяч гривень, а автомобіль коштує мільйон, його не вилучають і не продають на аукціоні. Такі дії не відповідають принципам справедливості і на практиці не застосовуються.

