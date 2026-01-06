Крижаний дощ, сильний мороз і не тільки. У Києві різко погіршиться погода, відомо дати

Киянам потрібно підготуватися до справжнього холоду

Січень принесе до України різке погіршення погодних умов. Справжня зима з морозами та снігопадами накриє не лише Одесу, а й Київ. Найближчими днями там очікуються поривчастий вітер та сильний холод.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко. За її словами, у столиці в ніч проти 7 січня піде мокрий сніг, який вдень перейде у дощ, а потім у крижаний дощ. Ситуацію погіршуватиме поривчастий вітер та ожеледиця на дорогах.

За прогнозом Укргідрометцентру, завтра вдень у Києві очікується 0…-2 градуси. Протягом дня буде хмарно.

Погода в Києві 7 січня

У четвер, 8 січня, у столиці України посиляться опади у вигляді мокрого снігу та дощу, але температура залишиться в межах 0…-2 градуси.

Погода у Києві 8 січня

У п’ятницю, 9 січня, у Києві продовжуватимуться снігопади, а морози посиляться. Денна температура становитиме -5...-3 градуси.

Погода у Києві 9 січня

А у суботу, 10 січня, столицю накриє сильний мороз. Вночі стовпчики термометра покажуть -17...-19 градусів, вдень температура перебуватиме в діапазоні -14...-12 градусів. Але опадів не прогнозують.

Погода у Києві 10 січня

Зазначимо, що синоптик Тернопільського обласного центру з гідрометеорології Оксана Озимків повідомила "Телеграфу", що люті морози наприкінці тижня накриють усю Україну. Погіршення погодних умов станеться через циклон, що рухається із Середземномор’я на північний схід.

