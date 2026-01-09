На Украину сунут сильные морозы: в каких городах будет до -30 градусов и когда

Снега местами выпадет более 40 см

Уже на следующей неделе Украину накроют сильные морозы более чем в -20 градусов, которые будут ощущаться как настоящие -30 градусов. Холоднее всего будет не только на севере страны.

Об этом свидетельствуют данные портала Ventusky. По прогнозам синоптиков, одними из самых холодных дней станут 14 и 15 января. Заметим, что данные портала регулярно обновляются, поэтому прогноз может измениться.

Когда Украину накроют сильные морозы

В среду, 14 января, утром столбик термометра опустится до -22 градусов на севере Украины, этот мороз будет ощущаться как -25 градусов на Киевщине, Черниговщине, Житомирщине. В других регионах столбик термометра будет колебаться от -10 до -16 градусов. Даже в Одессе на юге прогнозируют -5 градусов.

Погода 14 января. Данные: Ventusky

В четверг, 15 января, синоптики прогнозируют еще большие морозы. Термометр на севере покажет -25 градусов, а будет ощущаться мороз как -30 градусов. Холоднее всего будет на Житомирщине, Ровенщине, Киевщине и Черниговщине. Этому будет способствовать достаточно сильный северный ветер. В других регионах ожидается -17 градусов.

Погода 15 января. Данные: Ventusky

Добавим, что на эти дни также прогнозируется значительный слой снежного покрова, который на севере, в частности в Житомирской области, будет достигать 40 см. Однако некоторые области на юге будут без снега.

Сколько выпадет снега 15 января. Данные: Ventusky

В то же время, Укргидрометцентр не прогнозирует столь сильные морозы 14-15 января, однако значительное похолодание на севере будет. Ночью столбик термометра может опуститься до -20 градусов.

Погода 14 января. Данные: Укргидроментцентр

