На Україну у 2026-му чекають два критичні періоди: політолог назвав терміни

Негативні ефекти можуть посилюватися, якщо Росія пройде мобілізацію та буде посилено тиск на фронт

У 2026 році в Україні очікуються одразу два ключові періоди, які стануть особливо складними. Вони будуть критичними як із погляду внутрішньої політики, так і зовнішньополітичної стійкості.

Перший період буде складним через можливі нові інформаційні витоки та можливий вихід ЗСУ з Покровська

Другий період пов’язаний із закінченням кредитного періоду від ЄС

На обох етапах ситуацію можуть ускладнити мобілізація Росії

Про це політичний аналітик Ігар Тишкевич розповів "Телеграфу" в інтерв’ю: "Які виклики чекають на Україну в 2026 році і коли буде найважче" .

Перший період, за його словами, настане одразу після Нового року.

Це коли буде дограватися теперішній сценарій без антракту. Це перший період, достатньо важкий з точки зору і внутрішньої політики, і з точки зору зовнішньополітичної стійкості сказав співрозмовник.

Складнощі наростатимуть через можливі нові інформаційні витоки, а також ймовірний вихід ЗСУ з Покровська.

Другий критичний період – кінець весни. Тишкевич каже, що це пов’язано із закінченням кредитного періоду від Європейського Союзу. Але питання в тому, що наші потреби значно більші за розміри цього кредиту. І це питання, коли закінчиться зовнішній борг.

Без цього кредиту можна було б говорити точно, що це березень. Зараз — це кінець весни, початок літа. Якщо в тебе немає грошей, то питання, як ти будеш воювати, якщо до цього моменту ти ці гроші не знайшов зазначив він.

Політолог також наголошує, що негативні ефекти можуть посилюватися, якщо Росія пройде мобілізацію та буде посилено тиск на фронт. Це якраз прописано на той самий час.

І це — попри внутрішньополітичні кризи або кризові явища, які можуть з’явитися. Тому що якщо падає довіра, то питання — наскільки негативний ефект може прийти від будь-якої події підсумував він.

