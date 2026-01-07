Паперові повістки перестали надсилати? В ТЦК прояснили ситуацію

Роман Істомін також прокоментував питання блокування рахунків ухилянтам

Механізми покарання за ухилення від військової служби в Україні фактично не діють. Повістки ухилянтам не відправляють, їхні банківські рахунки не блокують, виконавчі провадження проти них не порушують, а червона позначка у "Резерві+" часто з'являється безпідставно.

Такі заяви щодо мобілізації у 2026 році зробив у бліцінтерв'ю "Телеграфу" юрист та адвокат Роман Сімутін. За його словами, зокрема, фізично повістки вже майже ніхто не відправляє.

— Якщо немає фізичної повістки, то неможливо підтвердити її відправку і вручення конкретній особі. Відповідно, ніхто не може накласти адміністративне стягнення, бо немає документального підтвердження порушення, — зазначив Сімутін.

Прокоментувати доволі гучні заяви відомого правника ми попросили речника Полтавського обласного ТЦК та СП майора Романа Істоміна.

— Пане майоре, справді банківські рахунки ухилянтів зараз рідше блокують?

— Насамперед скажу, що у питаннях мобілізації в цьому році дійсно принципових змін немає. Якщо вони відбудуться, то громадськість одразу про них дізнається, адже їх мають внести до чинного законодавства. Жоден ТЦК та СП не приймає рішень глобального характеру, оскільки ми лише виконавці.

Що ж стосується блокувань банківських рахунків, то це вже дещо виходить за межі питань мобілізації й однозначно виходить за межі компетенції ТЦК та СП. Рахунки блокує виконавчою службою за наявності відповідного рішення суду. Це відбувається після того, як громадянин не сплачує штрафу за адмінправопорушення.

Можна зробити цілком логічне припущення, що громадяни рідше прострочують сплату штрафів за адміністративні правопорушення з наступних причин:

Чоловіків призивають під час мобілізації, а не накладають штрафи — людей у війську катастрофічно не вистачає, а штраф за порушення правил військового обліку не допомагає доукомплектовувати підрозділи ЗСУ. У "Резерв+" з’явилися сповіщення про те, що громадянин отримав штраф, і в нього є можливість відразу його сплатити. До того ж зі знижкою у 50%.

Тобто, імовірніше, кількість блокувань банківських рахунків зменшилася через зміни чинного законодавства, що дозволило сплачувати штрафи швидше, зручніше і в меншому розмірі, а не через якийсь вигаданий алгоритм, який імітує надсилання повісток поштою. Чоловіки цим активно користуються.

— А чи правда, що наразі повістки вже майже ніхто не відправляє фізично? Тим часом у реєстр потрапляє лише інформація про те, що її надіслали.

— Порядок вручення повісток не змінився взагалі — їх вручають або особисто, або відправляють поштою. На кожній повістці начальник районного чи міського ТЦК та СП ставить фізичний або електронний цифровий підпис. З очевидних причин повісток Укрпоштою направляється, певно, на порядок більше, ніж вручається особисто.

Постановою № 560 чітко визначено, як саме формуються і надсилаються повістки. Факт вручення кожної повістки і час, коли громадянин повинен прибути до ТЦК та СП, вноситься до бази даних "Оберіг". Якщо громадянин у визначений час не прибуває за повісткою, то його дані передаються до поліції для доставлення до ТЦК шляхом електронної взаємодії між реєстрами.

Звісно, не можна виключати, що десь протягом певного періоду часу на території відповідальності певного ТЦК не надсилалися повістки поштою. Але ж і сповіщень про такі повістки, значить, не надходило.

Кількість повісток поштою залежить насамперед від фінансування, адже Укрпошта не працює задарма. Ці послуги оплачуть з бюджетів громад або за рахунок коштів, виділених Міністерством оборони для ТЦК та СП.

У Полтавській області, до прикладу, повістки поштою точно надсилаються. Наприкінці минулого року ми отримали фінансування від Міністерства і направили понад 10 тисяч повісток військовозобов’язаним. Використовуємо також фінансування з бюджетів громад, з якими у нас налагоджена взаємодія. Тобто, це безперервний процес.