"Україна по-азаровськи": ChatGPT показав дивну карту країни та потрапив у курйоз

Незважаючи на стрімкий розвиток нейромереж, помічники зі штучним інтелектом досі найчастіше не можуть впоратися, на перший погляд, із простими завданнями. Іноді з цього виходять курйозні ситуації.

Про одну з таких розповів користувач мережі, який попросив ChatGPT намалювати карту України. У коментарях до його посту українці поділилися своїми версіями згенерованих карт, які виглядали не набагато краще.

"Попросив ChatGPT намалювати карту України.. Вийшла повна ахінея. Попросіть свої чати намалювати карту України та надсилайте в коментарі", — пише автор посту і прикріплює фото, на якому видно, що розташування міст на карті від ШІ абсолютно не відповідає реальності.

Карта України від ChatGPT

У коментарях люди поділилися своїми версіями:

"Загарбник GPT", який для України "відтяпав" більшу частину Європи.

Карта України від ChatGPT

"Україна після перемоги" з Кримом на місці Одеси та Кубанню на Донбасі.

Карта України від ChatGPT

Україна по-азаровськи із рискою Дніпро та Крімом.

Карта України від ChatGPT

Мегаукраїна, яка розтягнулася на два континенти.

Карта України від ChatGPT

