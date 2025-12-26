Сховатися не вийде: Міноборони запускає повний контроль за мобілізованими

Система дозволить своєчасно виявляти підозрілі ситуації

У зв’язку із збільшенням зростання самовільного залишення частин (СЗЧ), Міністерство оборони України готує новий підхід. Йдеться про повне цифрове відстеження шляху військовослужбовців під назвою "Чекін мобілізованого".

Що потрібно знати:

За спеціальним QR-кодом фіксуватимуться всі переміщення та дії

Система дозволить відстежувати прибуття в частину і загалом шлях військовослужбовця

Мета — запобігання випадкам самовільного догляду та оперативне реагування командування

Про це повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олег Берестовий на Digital Defence Forum у Києві, пише Sud.ua.

Як це працюватиме

Кожен мобілізований отримає електронний військовий документ із QR-кодом.

із QR-кодом. Через систему "Оберіг" командування зможе бачити, коли людина використала документ і що з нею відбувалося.

і що з нею відбувалося. Система допоможе відстежувати: прибуття у військову частину, направлення до навчальних центрів та всі кроки військовослужбовця.

Наступні кроки – це:

електронні напрями на військово-лікарську комісію (ВЛК),

електронний висновок ВЛК,

формування поіменного списку мобілізованих для відправки до навчального центру,

передачу даних з "Оберега" в систему "Імпульс" при прибутті до центру та фіксацію прибуття до військової частини.

Це також дозволить фіксувати аномалії з самовільним залишенням частини, щоб мати інструменти та підхід, заснований на даних, для попередження або запобігання таким випадкам пояснив Берестовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Генеральний штаб ЗСУ нібито змінив механізм повернення із СЗЧ і тепер повернутися можна лише до десантно-штурмових військ або штурмових полків.