Наслідки втрати броні: що робити працівникам, якщо вони не виконали нові вимоги?

Втрата броні означає, що працівник знову підлягає мобілізації, якщо не буде відновлено відстрочення

У грудні 2025 року Кабмін підкоригував правила бронювання військовозобов’язаних працівників, внаслідок чого одна помилка може призвести до втрати відстрочки. Йдеться про перевищення встановленого ліміту бронювання та мінімальну зарплату.

Що потрібно знати:

Підприємство може бронювати лише певний відсоток працівників

Заброньований працівник повинен отримувати не менше 21 617,50 грн на місяць

Працівнику потрібно перевірити статус бронювання у роботодавця та в кадровій службі

Так, згідно зі змінами, державні органи посилили контроль за кількістю працівників, які можуть бути заброньовані одним підприємством. Таким чином, якщо фіксується перевищення допустимого ліміту бронювання, усі раніше оформлені відстрочки можуть бути анульовані, а інформацію передано до ТЦК.

Міноборони зазначило, що перевищення встановленого відсотка заброньованих працівників може призвести до втрати статусу критично важливого підприємства та анулювання всіх відстрочок.

Є ще один важливий момент — заробітна плата. Для заброньованих від мобілізації працівників встановлено мінімальний розмір заробітної плати, у грудні 2025 року це 20 000 гривень. Із січня ця норма зросте. Через це деякі українці можуть втратити відстрочку.

З 2026 року мінімальний розмір заробітної плати заброньованого працівника зросте до 21 617,50 грн. Протягом усього року працівник має щомісяця отримувати не менше 21,6 тисячі. При цьому визначення сума – це сукупність виплати, тобто сюди входить не лише оклад, а й премії чи понаднормовий годинник. Якщо вимога з виплатою певної суми не буде виконана, бронювання анулюється.

Що робити у разі втрати броні:

уточнити статус бронювання у роботодавця та в кадровій службі;

перевірити дані у ТЦК та СП та при необхідності оновити облікову інформацію;

звернутися до роботодавця з проханням повторно подати документи на бронювання, якщо є підстави;

розглянути інші законні підстави для відстрочки, якщо вони передбачені чинним законодавством.

