Став зіркою за один вечір: яким був Козловський у молодості та де здобув славу (фото)

Участь Козловського у проекті "Караоке на Майдані" стала доленосною

Відомий артист Віталій Козловський, який звільнився зі служби, сьогодні відзначає 41-річчя. Популярність до співака прийшла ще у далекому 2002 році, коли він здобув перемогу в популярних телевізійних проєктах.

Що відомо:

Віталій Козловський пройшов шлях від звичайного львівського хлопця до зірки сцени та секс-символу

Артист став популярним після перемоги у шоу "Караоке на "Майдані" та "Шанс"

У молодості "фішкою" співака було довге волосся та борідка

"Телеграф" вирішив з’ясувати, яким до популярності був Віталій Козловський та як прославився. Ми дізналися деякі факти

Як Віталій Козловський став популярним

Український співак Віталій Козловський народився 6 березня 1985 року у Львові. Ще в дитинстві він захопився танцями й став учасником модерну балету "Життя", який з 2002 року співпрацював зі співачкою Русланою.

Віталій Козловський у юності, Фото: kp.ua

Майбутній артист навчався у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті журналістики. Проте завжди мріяв опинитися на сцені.

У 2002 році розпочався його шлях до популярності. Козловський взяв участь у популярному телешоу "Караоке на Майдані", де виконав пісню "Пронто". Його яскрава манера виконання, впевненість у собі та харизма відразу запам’яталися глядачам.

Перемога у програмі стала для нього справжнім трампліном, який привів його на проєкт "Шанс". 2003 року він став переможцем першого сезону, виконавши пісню "Чорнобривці".

У молодості відомою "фішкою" Віталія Козловського стало довге чорне волосся і борідка, які підкреслювали його сценічний образ.

Молодий Віталій Козловський, Фото: "ТСН"

Після успіху на телебаченні Козловський став популярним виконавцем. Його почали запрошувати на концерти та музичні фестивалі, а невдовзі він підписав контракт із продюсером Ігорем Кондратюком та зосередився на музичній кар’єрі.

Віталій Козловський та Ігор Кондратюк

У 2005 році співак випустив пісню "Холодна ніч", на яку зняли його перший офіційний кліп. Пізніше в його репертуарі з’явилися й інші популярні композиції, серед яких "Пінаколада", "Шекспір" та "Небо плаче грозами". Артист також двічі брав участь у національному відборі на "Євробачення" (у 2010 та 2017 роках).

Віталій Козловський на початку кар’єри

Згодом співпраця Козловського з Ігорем Кондратюком завершилася гучним конфліктом та судовими розглядами. Попри це, співак зумів зберегти кар’єру та згодом повернувся на сцену. Сьогодні він активно виступає в Україні, дає концерти та знову привернув увагу публіки хітом "Пінаколада", який переклав українською мовою.

Як Віталій Козловський виглядає зараз

