З косою і в мереживі: як виглядала Тимошенко у 2005 році, коли вперше стала прем'єркою

Політик уже майже 30 років при владі, вона двічі була прем’єром

Юлія Тимошенко – ветеранка української політики, яка знову опинилася під слідством. Вона вперше стала народною депутаткою у 1997 році і з того часу не покидала стін парламенту, за винятком того часу, коли сиділа у в’язниці. Цього дня, 4 лютого 2005 року, політикиня уперше обійняла посаду прем’єр-міністра.

Телеграф розповідає, якою була Юлія Тимошенко, коли стала першою в історії України жінкою прем’єр-міністеркою.

У 2005 році Тимошенко вперше стала прем’єр-міністеркою. Фото: Getty Images

Тимошенко і її призначення

Призначення Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра відбувалося на тлі політичної кризи та завищених очікувань. Ця посада дісталася їй, коли Віктор Ющенко переміг на виборах під час Помаранчевої революції. Тимошенко була головною союзницею Віктора Андрійовича і поступилася йому своєю частиною електорату.

Тимошенко була вірною соратницею Ющенка під час Помаранчевої революції. Фото: Getty Images

Їх союз у той час негласно називали "шлюбом з розрахунку". Він отримав своє — президентське крісло, а вона своє — владу прем’єр-міністра.

Юлія Тимошенко стала першою жінкою прем’єром. Фото: Getty Images

Хронологія подій

24 січня 2005 року — Президент Віктор Ющенко призначив Тимошенко виконуючою обов’язки прем’єр-міністра.

4 лютого 2005 року — Верховна Рада офіційно проголосувала за її кандидатуру. За це рішення проголосували 373 народні депутати, що на той момент стало рекордним рівнем підтримки в парламенті.

8 вересня 2005 року — перший уряд Тимошенко був відправлений у відставку через конфлікти всередині владної команди.

Вдруге Юлія Тимошенко стала прем’єр-міністеркою уже наприкінці 2007 року. Вона обіймала цю посаду до березня 2010 року.

За Тимошенко проголосувала рекордна кількість депутатів. Фото: Getty Images

Зазначимо, що у день свого призначення Юлія Тимошенко прийшла у Верховну Раду при повному параді. Вона обрала елегантну ділову сукню строгого фасону з кокетливими мереживними рукавами і трояндою на шиї. При цьому її волосся було заплетене у фірмову косу, яка стала її візиткою і надовгий час закріпилася в іміджі політикині. Тимошенко була щаслива і радісно приймала вітання та квіти у день свого призначення.

День призначення Юлії Тимошенко прем’єр-міністром. Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" розповідав, у якому віці Юлія Тимошенко стала депутаткою і скільки їй зараз. Вона вже майже 30 років при владі.