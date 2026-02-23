Почему мы этого раньше не видели? Alyona Alyona поразила сеть школьным фото

Артистка поделилась необычным снимком

Алена Савраненко — популярная украинская певица, более известная под сценическим именем Alyona Alyona. Артистка прославилась, как рэп-исполнительница, а в 2024 году вместе с Jerry Heil представляла Украину на Евровидении. Теперь она поразила пользователей сети своим школьным фото.

В Threads Alyona Alyona запостила свое школьное фото, на котором показала, как выглядела в то время. Как видно, внешность артистки не слишком изменилась, кроме, разве что, цвета волос.

Так Alyona Alyona выглядит сейчас. Фото: https://www.instagram.com/alyona.alyona.official/

На фотографии можно увидеть, что в юности у Алены были двухцветные волосы — светлые пряди позади и темные спереди обрамляли лицо. Многие пользователи заметили, что певица с того времени не слишком изменилась и даже не постарела.

Alyona Alyona в школьные годы. Фото: https://www.threads.com/@alyona.alyona.official

В комментариях началось бурное обсуждение школьного фото Alyona Alyona:

Вау! Вы уже тогда знали, что станете успешной украинской репершей!

Боже, какая тигрица.

Теперь понятно, почему Алена Алена.

Боже какой отличный цвет, на этом фото вы невероятно красива.

Ну, она всегда знала, что будет звездой.

Как одно фото может перевернуть представление о человеке с ног на голову.

Выглядит как обложка песни.

Афигеть, крутая! Время на вас остановилось! Не взрослеете, такая же юная.

Вы такая красивая.

Почему мы этого раньше не видели?

Комментарии под фото Alyona Alyona

