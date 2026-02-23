Почему мы этого раньше не видели? Alyona Alyona поразила сеть школьным фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Артистка поделилась необычным снимком
Алена Савраненко — популярная украинская певица, более известная под сценическим именем Alyona Alyona. Артистка прославилась, как рэп-исполнительница, а в 2024 году вместе с Jerry Heil представляла Украину на Евровидении. Теперь она поразила пользователей сети своим школьным фото.
В Threads Alyona Alyona запостила свое школьное фото, на котором показала, как выглядела в то время. Как видно, внешность артистки не слишком изменилась, кроме, разве что, цвета волос.
На фотографии можно увидеть, что в юности у Алены были двухцветные волосы — светлые пряди позади и темные спереди обрамляли лицо. Многие пользователи заметили, что певица с того времени не слишком изменилась и даже не постарела.
В комментариях началось бурное обсуждение школьного фото Alyona Alyona:
- Вау! Вы уже тогда знали, что станете успешной украинской репершей!
- Боже, какая тигрица.
- Теперь понятно, почему Алена Алена.
- Боже какой отличный цвет, на этом фото вы невероятно красива.
- Ну, она всегда знала, что будет звездой.
- Как одно фото может перевернуть представление о человеке с ног на голову.
- Выглядит как обложка песни.
- Афигеть, крутая! Время на вас остановилось! Не взрослеете, такая же юная.
- Вы такая красивая.
- Почему мы этого раньше не видели?
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в сети высмеяли новую внешность Монатика. Его назвали Коломойский и Тимати в одном флаконе.