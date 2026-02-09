Жодного натяку на секс-символ: путіністка Семенович налякала фанатів виглядом на пляжі (фото)

Від еталону краси до російської "простушки"

Анна Семенович — російська фігуристка, співачка та акторка, яка в середині нульових була секс-символом. Колись її образ продавали як еталон "глянцевої спокуси" пропагандистського шоубізу, а тепер без пафосу і фотошопу помітили на пляжі. Від того самого ідола тепер не залишилося нічого.

Що варто знати

Колишнього секс-символа нульових Анну Семенович помітили на пляжі в Таїланді, де її вигляд, м'яко кажучи, не такий, як колись

Замість "ідеальної фігури", яка була у росіянки раніше, — зайва вага

Анну Семенович помітили на відпочинку на одному з пляжів Таїланду. На фото, опублікованих у російських медіа, її нинішній зовнішній вигляд різко відрізняється від того, який багато хто пам’ятає з кадрів попередніх років.

Колись її регулярно запрошували на фотосесії для чоловічих журналів — підкреслені форми, відверті образи, позування в стилі "фантазія для обкладинки". Вона з'являлася у рейтингах "найпривабливіших жінок", плакати з її фото висіли на стінах кімнат молодих хлопців. У 2012 році Семенович знялася оголеною для журналу PlayBoy.

Анна Семенович у журналі PlayBoy

Тепер росіянка помітно погладшала. Там, де колись була ретельно вибудувана "глянцева картинка" — підтягнута фігура, ідеальна шкіра, красиві груди і образ жінки з обкладинки, — тепер зайва вага, абияка зачіска і вигляд "звичайної російської простушки".

Анна Семенович на пляжі в Таїланді. Фото: Телеграм-канал kulisi

Семенович втратила те, що свого часу було її головною "фішкою". Із публічної фігури, чия кар’єра десятиліттями будувалася саме на зовнішності, вона перетворилася на типову російську жінку.

Анна Семенович на пляжі в Таїланді. Фото: Телеграм-канал kulisi

Анна Семенович на пляжі в Таїланді. Фото: Телеграм-канал kulisi

