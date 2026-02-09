Сейчас от нее сходят с ума миллионы: узнать звезду по этому детскому фото почти невозможно
Даже самые преданные поклонники не узнают с первого взгляда
Все мы родом из детства. И если одни люди сразу имеют выраженные черты и их легко узнать даже на самых ранних фото, то другие — совершенно неузнаваемые. К таким относится наша героиня — на раннем детском фото ее практически не узнать.
"Телеграф" рассказывает об одной из самых популярных певиц Украины, которую очень сложно узнать на архивном еще черно-белом фото из детства.
Эту певицу можно узнать с первых нот ее песен, особенно, если вы ее фанат и следите за ее жизнью и творчеством. Однако по детскому фото с первого взгляда узнать ее довольно сложно.
Угадайте, что это за звезда на детском фото
Угадали? Это же кумир миллионов Тина Кароль. Певица в раннем детстве выглядела совсем не так, как на более поздних юношеских снимках. И тем более не так, как выглядит сейчас.
Вот например на этом фото Кароль уже легко узнать, здесь и фирменная кошачья улыбка и кокетливый взгляд, и природный артистизм.
Также Тину Кароль легко узнать на этом школьном фото. Здесь уже видны характерные черты ее внешности, которые остались и во взрослом возрасте.
