Від золота до великої суми у євро. Що українці випадково знаходили у секнод-хендах (фото)

Українці показали свої "улови" у секонл-хендах

Звичайний похід за речами в секонд-хенд, як виявилося, нерідко може приносити сюрпризи. Несподівані знахідки різних предметів там трапляються регулярно.

Своїми незвичайними знахідками поділились українці у соцмережах. Так, одна з користувачів соцмереж розповіла, що одного разу ненароком стала свідком розмови двох співробітників секонд-хенду, які обговорювали "знахідки" в кишенях речей. І вони, судячи з розмови, виявляється далеко не рідкісні.

"І все б нічого, але фраза "Переривають всі кишені, щоб знахідки залишити собі, а не ділитися" дуже мене зацікавила. Тут є колишні працівники секондів? Ви правда там щось знаходите?", — запитала авторка.

У відповідь на це українці почали надсилати свої "улови". Вони можуть здивувати різноманітністю.

Згідно з коментарями, однією з найчастіших знахідок є гроші, причому різні валюти і суми. Одна з покупниць розповіла, як знайшла у кишені 920 євро, а друга знайшла у джинсах 20 фунтів стерлінгів.

Знахідки у секонд-хендах

Також знаходили британські пенні (монети) та інші різні речі:

тест на коронавірус;

Знахідки в секонд-хендах — тест на коронавірус — фото anxolka

сережки із білого золота;

браслет "Pandora";

пляшка алкоголю;

Знахідки у секонд-хендах

і таке інше.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які 10 товарів можна купити зі знижкою до -40% у супермаркеті "АТБ" прямо зараз.