Від Monokate у президенти до жартів з Лесею Нікітюк. Українці у Threads розігнали меми про Нацвідбір 2026
Інтернет "розніс" як учасників, так і ведучих
Український Нацвідбір на "Євробачення" — це вже давно не просто музичний конкурс, а справжнє свято скандалів та гумору. Поки артисти боролися за право представити країну на великій сцені, глядачі встигали не лише голосувати в "Дії", а й створювати сотні жартів, які розлетілися мережею.
Поки в ефірі розгорталися драми, українці робили контент. Популярна соцмережа Threads вибухнули жартами про все: від поведінки ведучих Тімура Мірошниченка і Лесі Нікітюк до технічних нюансів виступів фіналістів.
Найбільше дісталося темі очікування результатів та емоційним реакціям глядачів у залі. Фраза з пісні учасниці Jerry Heil "Господи, Господи, Господи Боже" також стала актуальною в контексті конкурсу.
- Monokate готується до президентських виборів
Сисадміни Дії під час голосування Євробачення:
"Господи! Господи! Господи Боже, Ти один нам допоможеш!"
- Коротко про головне:
- Вибачте мене, але Байдака на нацвідборі не вистачає
- Євробачення. Проголосували. Знову переміг "не той/та".Знову "у нас буде останнє місце". Ну хоч якась стабільність 🤪
- pov: під час відключення світла виповз на 18-й поверх
- Для Laud аксесуари підбирала Jerry Heil
- Павук у кутку ванної кімнати, коли я не в настрої чіпати його
- Просто панянка, яка займається перекладом Нацвідбору на жестову мову
- 8Б підготував вам номер до Дня української мови
- Є враження, що є якась домовленість, що хтось із "хто зверху" має бути ведучим Нацвідбору, але не можу цього довести😅
- Хаят на національну відборі 2066 року
Ведучі весь ефір: "Коротше будь ласка, в нас обмаль часу"
Також ведучі в кінці: "І пʼять балів отримааааєєєєєє…………..отриииииимааааааєєєєєє….."
Нагадаємо, що тріумфаторкою вечора стала співачка LELÉKA, яка виборола перемогу зі своєю композицією "Ridnym". Саме вона отримала найбільшу підтримку та тепер готується до поїздки на конкурс у Відень.