Від Monokate у президенти до жартів з Лесею Нікітюк. Українці у Threads розігнали меми про Нацвідбір 2026

Тетяна Кармазіна
Найкращі жарти про Нацвідбір 2026 Новина оновлена 08 лютого 2026, 11:30
Найкращі жарти про Нацвідбір 2026. Фото Колаж "Телеграфу"

Інтернет "розніс" як учасників, так і ведучих

Український Нацвідбір на "Євробачення" — це вже давно не просто музичний конкурс, а справжнє свято скандалів та гумору. Поки артисти боролися за право представити країну на великій сцені, глядачі встигали не лише голосувати в "Дії", а й створювати сотні жартів, які розлетілися мережею.

Поки в ефірі розгорталися драми, українці робили контент. Популярна соцмережа Threads вибухнули жартами про все: від поведінки ведучих Тімура Мірошниченка і Лесі Нікітюк до технічних нюансів виступів фіналістів.

Найбільше дісталося темі очікування результатів та емоційним реакціям глядачів у залі. Фраза з пісні учасниці Jerry Heil "Господи, Господи, Господи Боже" також стала актуальною в контексті конкурсу.

  • Monokate готується до президентських виборів
Монокейт Катя Павленко

Сисадміни Дії під час голосування Євробачення:

"Господи! Господи! Господи Боже, Ти один нам допоможеш!"

Дія меми
  • Коротко про головне:
Леся Нікітюк приколи Тімур Мірошніченко жарти
Нацвідбір 2026 Байдак жарти
  • Євробачення. Проголосували. Знову переміг "не той/та".Знову "у нас буде останнє місце". Ну хоч якась стабільність 🤪
Євробачення 2026 меми
  • pov: під час відключення світла виповз на 18-й поверх
Нацвідбір 2026 учасник
  • Для Laud аксесуари підбирала Jerry Heil
Лауд приколи Нацвідбору 2026
  • Павук у кутку ванної кімнати, коли я не в настрої чіпати його
Джеррі Хейл приколи
  • Просто панянка, яка займається перекладом Нацвідбору на жестову мову
Нацвідбір на Євробачення 2026 жарти
Джеррі Хейл меми катартікус
Джеррі Хейл Монокейт Меловін
  • 8Б підготував вам номер до Дня української мови
Нацвідбір ЩукаРиба
  • Є враження, що є якась домовленість, що хтось із "хто зверху" має бути ведучим Нацвідбору, але не можу цього довести😅
Леся Нікітюк меми Сергій Притула
  • Хаят на національну відборі 2066 року
Хаят Нацвітбір приколи

Ведучі весь ефір: "Коротше будь ласка, в нас обмаль часу"

Також ведучі в кінці: "І пʼять балів отримааааєєєєєє…………..отриииииимааааааєєєєєє….."

Леся Нікітюк жарти приколи Тімур Мірошниченко

Нагадаємо, що тріумфаторкою вечора стала співачка LELÉKA, яка виборола перемогу зі своєю композицією "Ridnym". Саме вона отримала найбільшу підтримку та тепер готується до поїздки на конкурс у Відень.

