Від Monokate у президенти до жартів з Лесею Нікітюк. Українці у Threads розігнали меми про Нацвідбір 2026

Інтернет "розніс" як учасників, так і ведучих

Український Нацвідбір на "Євробачення" — це вже давно не просто музичний конкурс, а справжнє свято скандалів та гумору. Поки артисти боролися за право представити країну на великій сцені, глядачі встигали не лише голосувати в "Дії", а й створювати сотні жартів, які розлетілися мережею.

Поки в ефірі розгорталися драми, українці робили контент. Популярна соцмережа Threads вибухнули жартами про все: від поведінки ведучих Тімура Мірошниченка і Лесі Нікітюк до технічних нюансів виступів фіналістів.

Найбільше дісталося темі очікування результатів та емоційним реакціям глядачів у залі. Фраза з пісні учасниці Jerry Heil "Господи, Господи, Господи Боже" також стала актуальною в контексті конкурсу.

Monokate готується до президентських виборів

Сисадміни Дії під час голосування Євробачення:

"Господи! Господи! Господи Боже, Ти один нам допоможеш!"

Коротко про головне:

Вибачте мене, але Байдака на нацвідборі не вистачає

Євробачення. Проголосували. Знову переміг "не той/та".Знову "у нас буде останнє місце". Ну хоч якась стабільність 🤪

pov: під час відключення світла виповз на 18-й поверх

Для Laud аксесуари підбирала Jerry Heil

Павук у кутку ванної кімнати, коли я не в настрої чіпати його

Просто панянка, яка займається перекладом Нацвідбору на жестову мову

8Б підготував вам номер до Дня української мови

Є враження, що є якась домовленість, що хтось із "хто зверху" має бути ведучим Нацвідбору, але не можу цього довести😅

Хаят на національну відборі 2066 року

Ведучі весь ефір: "Коротше будь ласка, в нас обмаль часу"

Також ведучі в кінці: "І пʼять балів отримааааєєєєєє…………..отриииииимааааааєєєєєє….."

Нагадаємо, що тріумфаторкою вечора стала співачка LELÉKA, яка виборола перемогу зі своєю композицією "Ridnym". Саме вона отримала найбільшу підтримку та тепер готується до поїздки на конкурс у Відень.