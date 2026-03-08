"Золоті" квіти: ціни на букети в Україні злетіли в космос на 8 Березня

Великі букети сягають кількохдесятків тисяч гривень

Традиційно, у Міжнародний жіночий день ціни на квіти в Україні злетіли чи не в космос. Найбільше подорожчали тюльпани та троянди — квіти, які у багатьох асоціюються із цим святом.

Що потрібно знати:

Вартість популярних квітів різко піднялася через високий попит та обмежену пропозицію

Невеликі композиції коштують від 250 гривень, а великі святкові букети можуть сягати 6000 гривень і більше

Зростання ціни на квіткові букети помітне навіть у порівнянні з початком тижня

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, скільки коштуватимуть букети 8 березня. Зазначимо, що загалом ціни підскочили чи не вдвічі порівняно зі звичайними днями.

Середня ціна квітів:

1 тюльпан — 60-85 грн

1 троянда — 80-200 грн

Невеликий букет – 250–800 грн

Середній букет — 800-3000 грн

Великий букет — 3000–6000 грн.

Якщо на початку тижня тюльпан коштував близько 35–40 гривень, то у святкові дні ціна помітно зросла. Букети з троянд у деяких магазинах подорожчали майже вдвічі. Для прикладу "Телеграф" взяв ціни із різних сайтів доставок квітів.

Ціни на тюльпани

Ціни на тюльпани на сайті Flowers.ua

Ціни на тюльпани на сайті Flowers.ua

Ціни на тюльпани на сайті Flowers.ua

Ціни на тюльпани на сайті Tory

Ціни на тюльпани на сайті Tory

Ціни на тюльпани на сайті Tory

Ціни на тюльпани на сайті Felicita

Ціни на троянди

Ціни на троянди на сайті Flowers.ua

Ціни на троянди на сайті Tory

Ціни на троянди на сайті Flowers.ua

Ціни на троянди на сайті Royalflora

Ціни на троянди на сайті Royalflora

Інші букети

Ціни на букети на сайті Royalflora

Ціни на букети на сайті Felicita

Ціни на букети на сайті Felicita

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що якісь квіти подарувати жінці на 8 Березня. До вибору букета варто підійти особливо відповідально.