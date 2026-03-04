Що подарувати мамі на 8 Березня: небанальні варіанти, які будуть корисними у домі

Практичний та корисний подарунок точно сподобається вашій мамі

Міжнародний жіночий день відзначається щорічно 8 березня. У свято прийнято вшановувати права жінок та вітати близьких. І, звичайно ж, дарувати їм подарунки. Щоб порадувати маму на 8 Березня, подбайте про презент уже зараз.

"Телеграф" розповідає, що подарувати мамі на 8 Березня щоб вона була задоволена, а подарунок був корисним.

Топ-5 ідей подарунків для мами

Робот-мийник вікон

Це дуже корисний та практичний гаджет, який точно знадобиться як у приватному будинку, так і у квартирі. Мама оцінить такий подарунок, адже їй більше не доведеться прикладати багато зусиль, щоби помити вікна. Особливо актуальним такий подарунок буде, якщо у квартирі є засклений балкон або вікна виходять на пильну дорогу.

Масажер для шиї та плечей

Мама — це людина у віці, вона часто може скаржитися на втому в плечах та шиї. Електричний масажер у вигляді "коміра" з роликами імітує глибокий ручний масаж. Тому точно допоможе зняти напругу після роботи чи домашніх справ.

Вертикальний бездротовий пилосос

Якщо у мами вдома все ще старий шланговий пилосос, новий бездротовий стане справжньою знахідкою. Він набагато простіший в управлінні для більш комфортного та швидкого прибирання. Найкраще обирайте моделі з гарною потужністю всмоктування та вагою до 2.5 кг.

Розумний чайник із регулюванням температури

Це не просто чайник, а гаджет, яким можна керувати зі смартфона. У ньому можна регулювати температуру нагрівання води для різних сортів чаю або, якщо потрібно, просто запитати таблетку теплою водою. А вранці можна включити його, не встаючи з ліжка, через додаток, щоб потім довго не чекати на гарячу каву.

Ортопедична подушка з ефектом пам’яті

Це дуже практичний та корисний подарунок, за який мама буде вам вдячна ще довго. Якісний сон безпосередньо впливає на самопочуття та відсутність головного болю вранці. Вибирайте перевірені бренди з "ефектом пам’яті", що підлаштовуються під вигини шиї. І мама буде щасливою не лише в день свята.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подарувати дружині на 8 Березня, якщо бюджет обмежений. Варіанти до 1000 грн.