Народився в Одесі, але... Хто такий Вассерман, який мріє про знищення України

Скандальний депутат-пропагандист зробив нову заяву про Україну

Анатолій Вассерман – російський політичний діяч, журналіст, публіцист та депутат Державної думи з 2021 року. Він неодноразово у своїх промовах говорив про знищення України і тепер знову зробив скандальну заяву.

"Телеграф" розповідає, що відомо про депутата-пропагандиста, який народився в Одесі, але мріє знищити незалежну Україну.

Анатолій Вассерман – що про нього відомо?

Вассерман народився 9 грудня 1952 року в Одесі, зараз йому 73 роки. Він здобув широку популярність як учасник інтелектуальних телеігор, серед яких "Своя гра" та "Що? Де? Коли?" і тд.

Анатолій Вассерман. Фото: Getty Images

Лише у 2016 році Вассерман відмовився від українського громадянства на користь російського. А в 2021 році він став депутатом Державної думи РФ VIII скликання від "Справедливої Росії — За правду". Також він входить до комітету з просвіти.

Позиція щодо війни в Україні

Анатолій Вассерман палко підтримує путінський режим і так звану "СВО". Він є одним із ідеологів "руского міра" і жорстко критикує українську владу.

Анатолій Вассерман закликає знищити Україну. Фото: Getty Images

Він неодноразово заявляв, що вважає за необхідне встановлення контролю Росії над усією територією України, аргументуючи це загрозою безпеці з боку існуючих там державних структур.

У новому відео, яке розповсюдив у своєму телеграм-каналі український журналіст Денис Казанський, Вассерман закликав повністю знищити Україну, "щоб від української держави не залишилося жодного квадратного метра".

