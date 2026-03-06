Жителів ще одного села Сумщини вивезли до Росії: скільки цивільних перебувають у полоні Кремля

Такі випадки складні, оскільки повернення цивільних — непроста процедура

Жителів українського села Сопич на Сумщині насильно вивезли на територію Росії. Йдеться про 19 місцевих, які раніше відмовилися від евакуації та залишалися у прикордонному селі Есманської громади.

Що потрібно знати:

Нині українці знаходяться в одному із населених пунктів Брянської області

Російський пропагандистський телеканал "Весті" опублікував інтерв’ю з цими людьми

За останні роки в Сопичі проживало близько 300 осіб

Про це пише сумське видання "Кордон. Медіа". Наголошується, що російський пропагандистський канал "Вісті" показав інтерв’ю з цими людьми.

Як виявилося, російські військові вивезли українців до поселення у Брянській області. Там зараз вони всі разом і перебувають.

Жителі Сопича, яких вивезли до РФ. Фото: "Кордон.Медіа"

У матеріалі видання зазначено, що на кадрах у росЗМІ справді жителі Сопича. Цю інформацію підтвердили джерела. Також голова громади Сергій Мінаков повідомляв, що зв’язок із цими людьми був втрачений.

За останні роки у Сопичі було близько 300 мешканців. Однак поступово вони виїжджали із прикордонного села. Але ті 19 людей, незважаючи на всі ризики, залишились і написали заяви на відмову від евакуації. А в Сопичі, як і в сусідніх селах цієї ж громади, Комарівці, Бобилівці, Харківці, Сидорівці ворог не залишав спроб інфільтруватися ще з грудня минулого року. Проте в інших селах люди вже давно не мешкали.

Сопич на карті. Скріншот: DeepState

Так виглядав Сопич до повномасштабної війни:

Зупинка в Сопичі. Фото: Facebook/Сергій Мінаков

Сопич до повномасштабної війни. Фото: Василь Ушачов

А так після повномасштабного вторгнення росіян:

Сопич під час повномасштабної війни. Фото: Василь Ушачов. Колаж — Глухів.

Викрадення людей на Сумщині у декбарі 2025 року

Слід нагадати, що це перше викрадення людей територію Росії. У грудні 2025 року подібна ситуація була у селі Грабовське Краснопільської громади. Тоді росіяни викрали близько півсотні цивільних.

Попередньо 18 грудня військові РФ незаконно затримали близько 50 цивільних осіб, утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня вивезли на територію Росії. Дітей серед них не було.

Грабівське на карті. Скріншот: DeepState

У чому складності із викраденням цивільних

З початку повномасштабної війни Росія вивезла та утримує тисячі українських громадянських. Однак повернути таких людей значно складніше, ніж військовополонених, оскільки для їхнього обміну практично немає працюючого механізму.

Головна складність у тому, що система обмінів переважно стосується військових. Як правило, військовополонених змінюють за принципом "військові на військових". Для цивільних така процедура фактично не передбачена, тому їхнє звільнення потребує окремих переговорів і часто займає роки.

При цьому реальна кількість викрадених людей може бути набагато більшою, оскільки деякі вважаються зниклими безвісти.

Близько 16 000 українських цивільних осіб офіційно ідентифіковані як ті, хто незаконно утримується Росією, включаючи тих, кого вивезли з окупованих територій або затримали без законних підстав. При цьому, точної кількості встановити немає можливості.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як Дружківка виживає під постійними обстрілами.