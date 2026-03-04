Зв’язок стає дорожчим: Vodafone підвищить вартість популярних тарифів, які пакети пропонують Київстар та lifecell

Нові ціни почнуть діяти з 5 березня

Мобільний оператор "Vodafone Україна" оголосив про зміну вартості низки тарифних планів. Вже найближчим часом абоненти побачать нові суми у своїх рахунках.

"Телеграф" проаналізував сайт мобільного оператора. Ми розповімо, як зміняться ціни "Vodafone", а також які є альтернативи.

Згідно з оприлюдненими даними, "Vodafone" суттєво переглядає цінову політику для популярних лінійок Joice та SuperNet. У середньому вартість пакетів зростає на 50–70 гривень.

Основні зміни в тарифах Vodafone

Joice — 330 грн/міс. замість 260 грн;

Joice Start 2023 — 330 грн/міс. замість 260 грн;

SuperNet Start+ — 330 грн/міс. замість 260 грн;

Joice Start — 340 грн/міс. замість 270 грн;

Joice Start Special — 340 грн/міс. замість 270 грн;

Turbo — 340 грн/міс. замість 270 грн;

Joice PRO — 400 грн/міс. замість 330 грн;

Joice PRO 2023 — 390 грн/міс. замість 320 грн;

SuperNet Pro — 400 грн/міс. замість 340 грн;

Joice MAX 2023 — 450 грн/міс. замість 390 грн;

Joice MAX — 520 грн/міс. замість 450 грн;

SuperNet Unlim — 520 грн/міс. замість 470 грн;

Light+ — 230 грн/міс. замість 185 грн;

SuperNet Turbo 4G — 320 грн/міс. замість 250 грн;

SuperNet Turbo 2019 — 320 грн/міс. замість 250 грн.

Видання Novyny.live пише, що абоненти отримають більше гігабайтів мобільного інтернету, хвилин на розмови по Україні та хвилин для дзвінків у роумінгу. Про потенційні зміни Vodafone обіцяв попередити в повідомленні. Нові тарифи почнуть діяти з 5 березня.

Що пропонують інші мобільні оператори

Інші мобільні оператори продовжують боротьбу за клієнта і пропонують українцям різні комбінації послуг, зокрема конвергентні рішення (мобільний зв'язок + домашній інтернет).

Оператор "lifecell" пропонує доволі широку палітру вибору, де ціни варіюються залежно від обсягу послуг. У лінійці смарт-тарифів виділяється пакет "Максі", який за 270 грн надає 25 ГБ інтернету та 750 хвилин по Україні. Більш потужний тариф "Мега" за 350 грн забезпечує повний безліміт на інтернет та 1000 хвилин на всі мережі.

Для специфічних потреб оператор створив тариф "Турбота" за 190 грн, орієнтований на пенсіонерів, та тариф "Ґаджет", ціна якого стартує від 135 грн. Окремої уваги заслуговує лінійка "Лайфсет", що пропонує найбільш доступний вхід у конвергентні послуги. Так, тариф "Лайфсет S" коштує всього 100 грн за 10 ГБ та домашній інтернет, "Лайфсет M" за 175 грн пропонує вже 25 ГБ, а преміальний "Лайфсет XL" за 500 грн включає 50 ГБ мобільного інтернету, повний безліміт домашнього зв'язку та доступ до телебачення.

Тарифи lifecell

lifecell Тарифи

На фоні змін у Vodafone, компанія "Київстар" продовжує активно просувати конвергентні послуги, що поєднують мобільний зв'язок та домашній інтернет. Наприклад, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" за 370 грн пропонує користувачам 40 ГБ мобільного трафіку, безліміт у мережі та 300 хвилин на інші номери разом із домашнім інтернетом на швидкості до 300 Мбіт/с.

Для тих, хто потребує максимальних можливостей, передбачений тариф "ВСЕ РАЗОМ Крутий", де за 450 грнклієнт отримує повний безліміт на мобільний інтернет та домашній гігабіт. Якщо ж користувачу потрібен виключно мобільний інтернет без обмежень, оператор пропонує пакет "СуперГіг" за 350 грн/міс. Також компанія не забуває про соціально вразливі категорії: для людей похилого віку або осіб з інвалідністю діє тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за ціною 220 грн/міс.

Тарифи "Київстар"

