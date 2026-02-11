Українці знайшли спосіб отримати знижку в 50% на тарифи мобільних операторів

Потрібно лише заповнити заявку

У мережі з’явилися повідомлення про підвищення вартості мобільного зв’язку. Оператори пояснюють зміну тарифів зростанням витрат на електроенергію та пальне. Водночас користувачі діляться способом, як можна зменшити витрати на мобільний зв’язок.

Ним поділився українець у соціальній мережі "Threads". Він одразу показав, які SMS потрібно чекати від, наприклад, "Vodafone", аби точно знати, що знижка активна.

Для цього потрібно зайти на сайт lifecell та заповнити форму для перенесення номера. Після оформлення заявки абоненту можуть зателефонувати для підтвердження наміру перейти до іншої мережі. Потрібно натиснути цифру 1.

Після підтвердження заявки надходять спеціальні пропозиції від чинного оператора зі знижкою на тариф. Після цього заявку на перенесення номера можна скасувати або залишити без подальших дій. У такому випадку номер телефону залишається у поточній мережі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що мобільний оператор "Київстар" підіймає вартість деяких тарифних планів. Зростання цін має відбутись з 1 березня.