Успейте на обвал цен в "АТБ": какие 10 товаров можно купить с большой скидкой прямо сейчас

В сети супермаркетов "АТБ" продолжают действовать скидки на различные виды товаров. Благодаря таким акциям покупатели могут экономить значительные суммы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о 10 товарах, которые можно приобрести в сети "АТБ" по скидкам до 24 февраля 2026 года. Список:

Кофе 280 г Jacobs Monarch растворимый сублимированный — 399 вместо 681 (скидка 41%)

Колбаса 0,5 кг М'ясна лавка К пюрешке — 79 гривен вместо 133 (скидка 40%)

Чипсы Lay's 120 г — 41 гривен вместо 70 (скидка 40%)

Мясо креветки 400 г Своя линия варено-мороженое глазированное — 165 гривен вместо 224 (скидка 26%)

Шоколад 100 г Millennium — 58 гривен вместо 98 (скидка 40%)

Подгузники детские гигиенические 52 шт — 340 гривен вместо 451 (скидка 24%)

Мясо голени куриное Наша Ряба охлажденное упаковка — 148 гривен вместо 186 (скидка 20%)

Гель для бритья 240 мл Gillette Mach3 Extra Comfort — 149 вместо 218 (скидка 31%)

Майонез 0,52 кг Торчин Домашний 50% д/пак — 46 гривен вместо 74 (скидка 37%)

Соус 180г Gusto "Сырный/Cheese" — 24 гривны вместо 37 (скидка 33%)

Почему продукты продают со скидкой?

Существует несколько причин, по которым супермаркеты устраивают выгодные акции для покупателей:

Освобождение места для новых поставок. Магазины получают свежие партии товаров, и чтобы освободить полки, стараются быстрее распродать старые позиции. Привлечение покупателей. Скидки стимулируют людей купить больше, чем планировалось, или попробовать новые продукты. Сезонные распродажи. В конце сезона менее популярные товары снижают в цене, чтобы ускорить продажи.

